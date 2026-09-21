Değerli metaller piyasasında son dönemde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsviçreli banka UBS, paladyum fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönde güncelledi.

Banka, küresel arzın beklenenden daha sıkı kalması ve fiyatların tahminlerin üzerinde performans göstermesi nedeniyle 2026 sonu ve 2027'nin ilk yarısına ait tahminlerini artırdı.

UBS, Aralık 2026 ve Mart 2027 için ons başına 200 dolarlık, Haziran 2027 için ise 100 dolarlık bir revizyon yaptı.

TALEP BEKLENENDEN GÜÇLÜ

Küresel paladyum talebinin 2025'te yalnızca sınırlı bir düşüş yaşayacağı öngörülürken, 2026 boyunca büyük ölçüde istikrarlı kalması bekleniyor.

UBS, içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli araçlara geçişin beklenenden daha yavaş ilerlediğini belirtiyor. Bu durum, katalitik konvertörlerde kullanılan paladyuma olan talebi canlı tutuyor.

Özellikle ABD, Brezilya ve Asya'nın bazı bölgelerinde hibrit araçlara yönelik talebin artması, paladyum kullanımını destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

FİYAT FARKI ÜRETİCİLERİ TERCİH ETTİRİYOR

Paladyumun platine kıyasla daha ucuz hale gelmesi de otomobil üreticileri açısından avantaj yaratıyor. Bu durum, paladyumun yeniden daha cazip bir seçenek haline gelmesine katkı sağlıyor.

UZUN VADELİ GÖRÜNÜM TEMKİNLİ

UBS, kısa vadede talebin güçlü kalacağını öngörürken, uzun vadede elektrikli araçların yaygınlaşması ve içten yanmalı motorlu araç üretiminin azalmasıyla paladyum talebinin gerileyeceğini vurguluyor.

ARZ TARAFINDA SIKIŞIKLIK

Talep tarafında istikrar sürerken arz tarafında sıkıntılar yaşanıyor. Küresel maden üretiminin 2025'teki düşüşün ardından 2026'da da azalması bekleniyor.

Dünyanın önde gelen paladyum üreticilerinden Rusya'da cevher kalitesinin düşmesi üretimi olumsuz etkilerken, Güney Afrika'daki üreticiler ise üretimi artırmak yerine harcamaları kontrol altında tutmayı tercih ediyor.

Geri dönüşüm kaynaklı paladyum miktarında artış görülse de bu artışın maden üretimindeki kaybı tam olarak karşılaması beklenmiyor.

UBS, arzın sınırlı kalmasının paladyum fiyatlarındaki olası düşüşleri sınırlayabileceğini düşünüyor.

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