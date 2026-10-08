Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre aylık bazda en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti. Yıllık değerlendirmede ise zirvede külçe altın bulunuyor.

AYLIK BAZDA DİBS ÖNE ÇIKTI

Aylık değerlendirmede DİBS, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,18, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,40 oranında reel getiri sağladı. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,96 oranında reel getiri sağlarken, aynı dönemde Amerikan Doları yüzde 0,44, Euro yüzde 1,12, külçe altın yüzde 2,24 ve BIST 100 endeksi yüzde 6,01 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 1,19 oranında reel getiri sağladı. Aynı ölçüde Amerikan Doları yüzde 0,22, Euro yüzde 0,89, külçe altın yüzde 2,02 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,79 oranında reel kayıp yaşadı.

ALTI AYLIK DÖNEMDE MEVDUAT FAİZİ ZİRVEDE

Altı aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri mevduat faizinde gerçekleşti. Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,15 oranında reel getiri sağladı. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,73 oranında yatırımcısına en fazla reel kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK GETİRİDE KÜLÇE ALTIN İLK SIRADA

Finansal yatırım araçlarının yıllık performansında en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,25, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,30 oranında reel getiri sağladı. Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 5,85, mevduat faizi (brüt) ise yüzde 2,17 oranında reel getiri sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi yüzde 2,80, Amerikan Doları yüzde 7,58 ve Euro yüzde 9,33 oranında reel kayıp yaşattı. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 3,93, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,32 oranında reel getiri sağladı. BIST 100 endeksi yüzde 4,56, Amerikan Doları yüzde 9,26 ve Euro yüzde 10,97 oranında yatırımcısına reel kayıp yaşattı.

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