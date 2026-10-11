Frontiers in Marine Science dergisinde yayımlanan kapsamlı araştırmaya göre, dünya genelindeki istiridye resifleri doğru koruma ve iyileştirme çalışmalarıyla gezegenimizin sağlığına ve insanlığa trilyonlarca dolarlık çevresel katkı sağlama potansiyeline sahip.

Ancak aşırı avlanma, kirlilik ve iklim değişikliği gibi etkenler nedeniyle son yüzyılda bu doğal kıyı kalkanlarının yüzde 85'i yok olmuş durumda.

DENİZLERİN DOĞAL ARITMA TESİSLERİ OLARAK ÇALIŞIYOR

Bilim insanları, yapay zeka destekli modellemeler kullanarak dünyadaki uygun kıyı alanlarını inceledi ve istiridye resiflerinin potansiyelini "brüt ekolojik çıktı" olarak hesapladı. Yalnızca bir gıda kaynağı olmanın ötesinde su filtresi görevi gören, fırtınalara karşı kıyıları koruyan, karbondioksiti hapseden ve deniz canlılarına barınak sağlayan bu resifler, tam anlamıyla denizlerin doğal arıtma ve koruma tesisi gibi çalışıyor.

12 TRİLYON DOLAR GELİR İÇİN YAPILMASI GEREKENLER AÇIKLANDI

Araştırmaya göre, bu 12 trilyon dolarlık dev ekolojik getiriyi elde edebilmek için uygun alanların yüzde 90'ının yeniden hayata döndürülmesi ve yüzde 80'inin sıkı koruma altına alınması gerekiyor.

Potansiyeli en yüksek 10 ülke arasında ABD, Çin, Japonya, Fransa ve Almanya gibi devler yer alırken, şu an bu alanların sadece yüzde 10'unda aktif resif bulunuyor. Kıyıların sadece küçük bir kısmının koruma altında olduğuna dikkat çeken uzmanlar, deniz altındaki bu gizli servetin yeniden canlandırılması halinde hem küresel ekonomiye hem de doğaya devasa bir nefes aldırılacağını belirtiyor.