Singapur, 2026 Henley Pasaport Endeksi'nde zirvedeki yerini korudu. Böylece ülke, dünyanın en güçlü pasaportu unvanını üst üste üçüncü kez elde etti. Endeks, vatandaşların önceden vize almadan veya kolaylaştırılmış şartlarla seyahat edebildiği destinasyon sayılarını baz alıyor.

ZİRVEDE SİNGAPUR, İKİNCİ SIRADA ASYA VAR

Singapur pasaportu, 192 destinasyona vizesiz veya kolaylaştırılmış erişim sağlıyor. Japonya ve Güney Kore ise 188 destinasyonla ikinci sırayı paylaştı.

Danimarka, Lüksemburg, İspanya, İsveç ve İsviçre 186 destinasyonla üçüncü sırada yer aldı. Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda ve Norveç ise 185 destinasyonla listenin üst sıralarında bulundu.

ABD'NİN GERİLEMESİ SÜRÜYOR

ABD pasaportu 179 destinasyona erişimle 10'uncu sırada kaldı. Bir dönem listenin zirvesinde bulunan ABD'nin son yıllardaki düşüşünün sürdüğü belirtildi. Göç ve vize politikalarındaki değişikliklerin yanı sıra karşılıklı seyahat kısıtlamaları da gerilemede etkili faktörler arasında gösterildi.

EN ZAYIF PASAPORT AFGANİSTAN'IN

Listenin son sırasında Afganistan bulunuyor. Afganistan vatandaşları yalnızca 24 destinasyona önceden vize almadan veya varışta vizeyle seyahat edebiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise son yıllardaki yükselişiyle dikkat çekti. Ülke, 2006'dan bu yana vizesiz seyahat edilebilen destinasyon sayısını 149 artırarak 2026 endeksinde beşinci sıraya yükseldi.

Henley Pasaport Endeksi, toplam 199 pasaportu 227 destinasyona erişim üzerinden değerlendiriyor ve vize kurallarındaki değişikliklere göre