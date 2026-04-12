Nisan ayı kira verileri, Türkiye’deki barınma maliyetlerinde yaşanan radikal değişimi rakamlarla ortaya koydu. Uzun yıllardır kiralık konut piyasasının en pahalı şehri olarak bilinen İstanbul, yeni açıklanan listede ikinci sıraya geriledi. Zirvenin yeni sahibi olan il, Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirleri geride bırakarak Türkiye’nin en yüksek kira ortalamasına sahip şehri unvanını aldı.

İSTANBUL ZİRVEYİ KAYBETTİ

Açıklanan resmi verilere göre, Türkiye'nin en pahalı şehri 33 bin 628 TL ortalama ile Muğla oldu. İstanbul, 32 bin 932 TL ile listenin ikinci sırasında yer alırken, Ankara 28 bin 587 TL ile üçüncü sırada kaldı. İzmir ise 27 bin 977 TL'lik ortalamasıyla dördüncü sıraya yerleşerek yüksek kira maliyetlerinin Ege ve Marmara hattında yoğunlaştığını doğruladı.

DOĞU VE MARMARA İLLERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Kira listesinde sadece büyükşehirler değil, Tunceli, Artvin ve Rize gibi illerin de üst sıralarda yer alması dikkat çekti. Özellikle Tunceli 25 bin 622 TL ile beşinci sıraya kadar yükselirken, Kocaeli ve Çanakkale gibi sanayi ve liman şehirleri 23 bin TL bandını aşarak kira maliyetlerinde Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

Nisan ayı verilerine göre en yüksek kira bedeline sahip ilk 10 il:

10-Artvin: 23.400 TL

9-Kocaeli: 23.485 TL

8-Rize: 23.654 TL

7-Çanakkale: 23.864 TL

6-Antalya: 24.346 TL

5-Tunceli: 25.622 TL

4-İzmir: 27.977 TL

3-Ankara: 28.587 TL

2-İstanbul: 32.932 TL

1-Muğla: 33.628 TL