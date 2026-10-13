Milli Takım’ın başına kimin geçeceği merak edilirken ortaya flaş bir iddia atışdı… TFF'nin gündeminde yer alan isimlerden birisi, son olarak Slovakya Milli Takımı'nı çalıştıran İtalyan teknik direktör Francesco Calzona oldu. 58 yaşındaki teknik direktör, menajerleri aracılığıyla A Milli Futbol Takımı'na önerildi.

CALZONA’DAN MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

HT Spor'a konuşan Calzona, "Menajerim beni yaklaşan yeni bir görev için hazırlıklı olmam konusunda uyardı. Elbette, eğer bu Türkiye Milli Takımı olursa, bu benim için büyük bir onur olur. Slovakya'da harika bir süreç geçirdikten sonra Türkiye'yi yönetmek bir ayrıcalık olurdu" ifadelerini kullandı.

CALZONA'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GEÇMİŞİ ŞU ŞEKİLDE:

2008'den 2015'e kadar Maurizio Sarri'nin yardımcı antrenörüydü.



2015'ten 2018'e kadar Eusebio Di Francesco'nun yardımcı antrenörüydü.



2020'den 2021'e kadar Luciano Spalletti'nin yardımcı antrenörüydü.



2022'de Slovakya Milli Takımı'nın başıan geçti ve 40 maçta 1.63 puan ortalaması yakaladı.



Şubat 2024'ten Haziran 2024'e kadar Napoli'de teknik direktörlük yaptı, 16 maçta 1.13 puan ortalaması tutturdu.



30 Haziran 2024'ten bu yana takım çalıştırmıyor.