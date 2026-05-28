Tropikal iklimi, uygun yaşam maliyetleri ve okyanus kıyısındaki yaşam tarzıyla Filipinler, son dönemde göç etmek isteyenlerin dikkatini çeken ülkeler arasında öne çıkıyor. Uzun süredir ülkede yaşayan birkaç blog yazarı, Filipinler’in hem yaşam hem de yerleşim açısından oldukça cazip olduğunu savunuyor.

Ülkede özellikle kıyı bölgelerinde bile düşük maliyetli konut bulmanın mümkün olduğu, bazı stüdyo dairelerin faturalar dahil aylık birkaç yüz dolara kiralanabildiği belirtildi. Günlük yaşam giderlerinin de birçok ülkeye göre daha düşük olduğu aktarıldı.

VİZE KOLAYLIĞI SAĞLANIYOR

Uzun süreli kalışın vize sistemi sayesinde görece kolay olduğu, yabancıların ülkede kesintisiz şekilde uzun süre yaşayabildiği ifade edildi.

YEREL HALK YABANCILARLA UYUMLU YAŞAYABİLİYOR

Yıl boyunca sıcak ve sabit bir iklime sahip olan ülke, sürekli yaz havası arayanlar için cazip görülüyor. Ayrıca yerel halkın yabancılara karşı genellikle sıcak ve uyumlu davrandığı belirtiliyor.

OLUMSUZ DURUMLAR DA VAR

Düşük yaşam maliyeti ve rahat yaşam tarzı öne çıkarken gürültü, altyapı eksiklikleri, doğal afet riski ve sivrisinek kaynaklı hastalıklar gibi bazı olumsuzluklar da bulunuyor. Özellikle turistik bölgeler dışına çıkıldığında hizmet kalitesinin düştüğü ifade ediliyor.

Tüm avantaj ve dezavantajlara rağmen Filipinler, sıcak iklim, düşük maliyet ve daha serbest yaşam tarzı arayanlar için güçlü bir göç alternatifi olarak görülüyor.