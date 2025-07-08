İspanya’da yaz aylarının vazgeçilmezi ne gazlı içecekler ne de hazır soğuk kahveler… Ülkenin dört bir yanında, sıcak hava bastırdığında sofralara gelen tek bir tarif var: Gazpacho. Hem soğuk bir çorba hem de serinletici bir içecek olarak tüketilen bu geleneksel lezzet, yüzyıllardır İspanyolların yaz sıcağıyla başa çıkma yöntemlerinden biri.

BUZ GİBİ BİR ÇORBA

Gazpacho, temelde çiğ sebzelerle hazırlanan soğuk bir domates çorbası. Domates, salatalık, biber, sarımsak, zeytinyağı ve biraz sirke ile hazırlanıyor. Eklenen bayat ekmek kırıntıları sayesinde kıvam kazanıyor. Tüm malzemeler blenderda çekiliyor ve ardından buz gibi soğutuluyor. Bazen içine doğrudan buz atılarak da servis ediliyor.

İspanyollar için bu tarif yalnızca bir çorba değil sıvılaştırılmış bir yaz geleneği. Evlerde, restoranlarda, sokak pazarlarında ya da market raflarında her yaz yeniden hayat buluyor.

YAZ SICAKLARINA KARŞI DOĞAL ÇÖZÜM

Gazpacho'nun bu kadar sevilmesinin bir nedeni de yapısında gizli:

Yüzde 90’ı sudan oluşan sebzelerle yapıldığı için vücuda sıvı desteği sağlıyor, mideyi yormuyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Üstelik pişirme gerektirmediği için enerji tasarruflu, zaman kazandıran bir tarif.

Yani Gazpacho, hem doğal bir elektrolit içeceği, hem de hafif bir öğle yemeği alternatifi olarak öne çıkıyor.

ARTIK SADECE İSPANYA’DA DEĞİL

Gazpacho, son yıllarda sadece İspanya’nın değil, dünyanın dört bir yanında sağlıklı yaşam tutkunlarının da radarına girdi. Vegan, rafine şekersiz, glütensiz beslenme alışkanlıklarına da uygun olan bu geleneksel tarif, şimdi şişelenmiş haliyle Avrupa marketlerinde bile soğuk içecek reyonlarında satılıyor.