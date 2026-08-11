Yaz aylarının gelmesiyle birlikte balkonda yetiştirilen minyatür sebzelerde hasat dönemi başladı. Saksılarda ve modüler sebze yataklarında yetiştirilen çeri domates, mini havuç, mini mısır ve mini kabak gibi ürünler, az alan kaplamaları ve hızlı olgunlaşma süreleriyle öne çıkıyor.

ERKEN HASAT VE DAR ALANDA YÜKSEK VERİM

Mini sebze yetiştiriciliği, birkaç metrekarelik balkonlarda veya dar alanlarda üretim yapılmasına imkan tanıyor. Standart sebze türlerine kıyasla daha kısa sürede olgunlaşan bu çeşitler arasında çeri domatesler dikimden 40 ila 100 gün sonra toplanabilir hale gelirken, mini havuçlar yaklaşık üç ay içinde ekin veriyor. Şalgam ve kabak gibi türler ise henüz genç ve körpe aşamadayken toplanıyor.

Balkonlarda yetiştirilen başlıca mini sebze türleri şunlar: Çeri domates, mini havuç, mini biber, mini patlıcan, mini salatalık, mini kabak, mini mısır, mini şalgam.

ÜRETİMDE İKİ FARKLI YÖNTEM UYGULANIYOR

Minyatür sebze üretiminde iki temel yöntem kullanılıyor. İlk yöntemde, genetik olarak büyümesi belirli bir seviyede duran çan biber veya yuvarlak patlıcan gibi doğal küçük çeşitler tercih ediliyor. İkinci yöntemde ise standart sebze çeşitleri ekilerek, ürünler henüz çekirdekleri yumuşakken erken dönemde hasat ediliyor.

Sebzelerde liflenmeyi ve tat kaybını önlemek amacıyla üretim sürecinde sık ekim yapılması, azotlu gübre kullanımının sınırlandırılması, düzenli sulama ve sık aralıklarla az miktarda hasat yapılması öneriliyor.

SAKSI BAKIMI VE ALAN KULLANIMI

Balkon ortamında verim alabilmek için doğrudan güneş ışığı alan alanlar, geçirgenliği yüksek ve kompost destekli topraklar ile çamurlaşmaya yol açmayacak düzenli sulama takvimi uygulanıyor. Saksıda yetiştirilen domates, biber ve patlıcan gibi türlerde iki haftada bir sıvı gübre takviyesi kullanılıyor.

Balkon düzenlemelerinde alan tasarrufu sağlamak adına mısır gibi uzun türler saksıların arka kısmına, çalı formundaki kabaklar merkeze, sarmaşık yapılı salatalıklar tırmanma kafeslerine, havuç ve şalgam gibi kök sebzeler ise saksı kenarlarına yerleştiriliyor. Bu yöntemle yaz mevsiminden sonbahar aylarına kadar kademeli hasat imkanı sağlanıyor.