Protein denildiğinde akla ilk gelen besinler arasında biftek, somon ve yumurta yer alıyor. Ancak İngiltere'de geliştirilen yeni bir araştırma, en iyi protein kaynağı sıralamasında ezberleri bozdu. 20 farklı besinin karşılaştırıldığı çalışmada tofu, hayvansal protein kaynaklarını geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.

TOFU İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacı Chris Macdonald tarafından geliştirilen Better Protein Institute (BPI) puanlama sisteminde, 20 farklı protein kaynağı değerlendirildi. Frontiers in Sustainable Food Systems dergisinde yayımlanan çalışmada tofu, 40 üzerinden 36 puan alarak listenin zirvesine çıktı.

Sıralamada chia tohumu, fasulye ve kinoa da üst sıralarda yer aldı. Tavuk göğsü 7'nci, somon 13'üncü, yumurta ise 14'üncü sırada kendine yer buldu. Dana biftek 17'nci sırada kalırken kuzu pirzola 18'inci oldu.

BİFTEK VE SOMONU GERİDE BIRAKTI

Araştırmada besinlerin yalnızca protein miktarları karşılaştırılmadı. Besin değeri, ulaşılabilirlik, maliyet ve çevresel etkiler de puanlamaya dahil edildi. Soya fasulyesinden üretilen tofu, dokuz temel amino asidin tamamını içermesi ve çevresel etkiler bakımından aldığı yüksek puanla öne çıktı. Araştırmanın sonuçlarına göre tofu, mevcut değerlendirme sisteminde biftek, somon ve yumurtadan daha üst sırada yer aldı.

Bununla birlikte sıralama, tofunun 100 gramda diğer besinlerden daha fazla protein içerdiği anlamına gelmiyor. Çalışma, protein kaynaklarını birden fazla ölçüte göre değerlendiren bir puanlama modeline dayanıyor.