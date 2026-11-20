Kanada'nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde geliştirilen özel bir su çarkı, baraj veya su rezervuarına ihtiyaç duymadan nehir akıntısından elektrik üretiyor. Emekli hidroelektrik santrali yöneticisi Marc Nering tarafından tasarlanan sistem, ürettiği elektriği evinde kullanırken ihtiyaç fazlasını şebekeye aktarıyor.

Cheakamus Nehri kıyısındaki bir çiftlikte kurulan alüminyum su çarkı, suyun doğal akışından yararlanarak çalışıyor. Geleneksel hidroelektrik santrallerinden farklı olarak nehrin önüne herhangi bir set çekilmiyor ve su biriktirilmiyor.

ESKİ SU DEĞİRMENLERİNDEN İLHAM ALDI

Uzun yıllar hidroelektrik santrallerinde görev yapan Marc Nering, 2017 yılında erken emekli olduktan sonra nehir akıntısından yararlanabileceği bir sistem geliştirmeye başladı. İlk olarak sulama amacıyla kullanılabilecek bir su pompası tasarlamayı düşünen Nering, daha sonra düşük devirlerde çalışabilen kalıcı mıknatıslı jeneratörleri keşfederek projesini elektrik üretimine dönüştürdü.

1800'lü yılların başındaki su değirmenlerinden ilham alan sistemin yapımı birkaç yıl sürdü. Çarkın büyük bölümünü kendi garajında üreten Nering, ağırlığı azaltmak için alüminyum malzeme kullandı.

GÜNDE 36 KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETEBİLİYOR

Su çarkının elektrik üretimi, nehrin akış hızına ve suya temas eden kanatların yüzey alanına göre değişiyor. Sistem, 1,5 kilovatlık kesintisiz üretimle 24 saatte yaklaşık 36 kilovatsaat elektrik sağlayabiliyor. Kaydedilen en yüksek üretim kapasitesi ise 3 kilovata ulaşıyor.

Ancak sistemin çalışabilmesi için suyun saniyede en az 3 metre hızla akması gerekiyor. Yağışlar ve karların erimesiyle nehir seviyesinin değişmesi de üretimi etkiliyor. Bu nedenle çarkın konumu, hidrolik bir mekanizma yardımıyla gerektiğinde yükseltilip alçaltılabiliyor.

Üretilen elektrik öncelikle Nering'in evinde kullanılıyor. Tüketilmeyen enerji ise elektrik şebekesine aktarılıyor.

İKİ YIL BOYUNCA İZİN ALMAYA ÇALIŞTI

Sistemin kurulmasındaki en büyük zorluklardan biri gerekli izinleri almak oldu. Nering, belediye, eyalet ve federal kurumların yanı sıra nehir çevresindeki farklı gruplarla da görüşmeler yürüttü.

Yetkililer başlangıçta sistemi baraj olarak değerlendirerek ne kadar su tutacağını sorguladı. Nering ise çarkın nehrin akışını engellemediğini ve suyu herhangi bir yerde biriktirmediğini açıklamak zorunda kaldı.

Balıkların güvenliği de izin sürecinde gündeme geldi. Özellikle nehirde ilerleyen somon balıklarının dönen çarkın kanatlarından zarar görebileceği endişesi üzerine çeşitli çevresel incelemeler yapıldı. Ayrıca sistemin ileride terk edilmesi halinde sökülerek kaldırılmasını güvence altına almak için Nering'den teminat yatırması istendi.

UZAK YERLEŞİMLER İÇİN ALTERNATİF OLABİLİR

Nering, geliştirdiği sistemin geleneksel elektrik şebekesinden enerji almaktan daha ekonomik olmadığını belirtiyor. Buna karşın tasarımın, elektrik altyapısına erişimin zor olduğu uzak yerleşimlerde ve dizel jeneratörlerin kullanıldığı bölgelerde alternatif oluşturabileceğini ifade etti.

Su çarkı, Nering'in oğlunun sistemi YouTube'da paylaşmasının ardından milyonlarca kişi tarafından izlendi. Farklı ülkelerden tasarımın teknik çizimlerini isteyenler olurken Nering, planlarını paylaşmasına rağmen sistemi seri üretime geçirmeyi düşünmüyor.