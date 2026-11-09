Otomotiv sektöründe elektrikli araçlara yönelik yatırımlar sürerken, hidrojenle çalışan modeller de yeniden gündeme geliyor. BMW, yeni nesil iX5 Hydrogen modeliyle bu alandaki çalışmalarını seri üretim aşamasına taşımaya hazırlanıyor.

BMW, G65 kodlu yeni X5 platformu temelinde geliştirdiği iX5 Hydrogen prototiplerini farklı yol ve iklim koşullarında test ediyor. Modelin 0'dan 100 kilometre hıza 5 saniyenin altında ulaşması hedefleniyor. Araçta xDrive dört tekerlekten çekiş sisteminin ve M Sport paketinin standart olarak sunulması planlanıyor.

Menzil konusunda da iddialı teknik veriler paylaşılıyor. Aracın tabanına yerleştirilen yeni depolama sistemi, 7 kilogram hidrojen taşıma kapasitesi sunuyor. Bu kapasiteyle iX5 Hydrogen'in WLTP ölçümlerine göre tek dolumda 750 kilometreye kadar yol katetmesi bekleniyor.

Modelin öne çıkan özelliklerinden biri de yakıt dolum süresi. Tamamen elektrikli otomobillerde batarya şarjı uzun sürebilirken hidrojen deposunun 5 dakikadan kısa sürede doldurulabilmesi amaçlanıyor. Böylece yakıt ikmalinin benzinli ve dizel araçlardaki süreye yakın olması hedefleniyor.

TOYOTA İLE GELİŞTİRİLEN YAKIT HÜCRESİ KULLANILACAK

BMW'nin hidrojen teknolojisi üzerindeki çalışmaları Toyota ile yürüttüğü ortaklığa dayanıyor. İki üreticinin geliştirdiği üçüncü nesil yakıt hücresi sistemi, önceki nesle kıyasla yüzde 25 daha az yer kaplıyor. Yeni sistemin daha kompakt bir yapıya sahip olması, aracın iç yerleşimi açısından da önem taşıyor.

Hidrojen yakıt hücreli otomobiller, çalışma prensibi bakımından elektrikli araçlardan farklı bir enerji sistemi kullanıyor. Depolanan hidrojen, yakıt hücresinde oksijenle tepkimeye girerek elektrik üretiyor. Elde edilen elektrik, aracın motorunu çalıştırırken sistemdeki batarya da enerji akışını destekliyor. Bu süreçte egzozdan çıkan temel atık su oluyor.

HİDROJEN İSTASYONLARI EN BÜYÜK ENGEL

Hidrojenle çalışan otomobillerin yaygınlaşmasının önündeki en önemli sorunlardan biri yakıt istasyonlarının yetersizliği. Kısa dolum süresi ve uzun menzil gibi avantajlara rağmen istasyon ağının sınırlı olması, bu araçların günlük kullanımını zorlaştırıyor.

Avrupa'da ise hidrojen altyapısını genişletmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Almanya'da düzenlenen IAA Taşımacılık Fuarı'nda Volvo, Daimler Truck, Toyota ve TotalEnergies gibi şirketlerin yer aldığı bir konsorsiyum, Avrupa genelinde hidrojenli ticari araçlara yönelik yakıt ağını büyütme planlarını açıkladı.

Kamyon ve otobüslerin kullanımına yönelik kurulacak istasyonların binek otomobillere de hizmet vermesi bekleniyor. BMW de bu altyapının gelişmesinin iX5 Hydrogen'in pazardaki kullanımını kolaylaştırabileceğini değerlendiriyor.

2028 YILINDA SERİ ÜRETİME GEÇMESİ PLANLANIYOR

BMW, iX5 Hydrogen için test ve üretim hazırlıklarını eş zamanlı yürütüyor. Münih ve Güney Fransa'da gerçekleştirilen testlerde prototipler, yüksek sıcaklıklar ve yüksek rakımlı yollar gibi farklı koşullarda deneniyor.

Üretim tarafında da çalışmalar başlamış durumda. Münih'teki Hidrojen Yetkinlik Merkezi'nde yeni nesil yakıt hücresi sisteminin montajına geçildi. Landshut ve Avusturya'daki Steyr tesislerinde ise güç elektroniği ve üretim ekipmanlarına yönelik testler yapılıyor.

BMW'nin hedefi, tüm bu hazırlıkların ardından iX5 Hydrogen'i 2028 yılında seri üretime almak. Modelin piyasaya çıkmasıyla hidrojen yakıt hücreli otomobillerin elektrikli araçlara alternatif oluşturup oluşturamayacağı, özellikle yakıt altyapısının gelişimine bağlı olacak.