Hollanda merkezli Fiction Factory şirketi, geleneksel inşaat süreçlerini tamamen değiştiren ve ana malzemesi karton olan modüler ev projesi "Wikkelhouse" (Sarmal Ev) ile dikkat çekiyor. Bugüne kadar Avrupa genelinde ve Şili’de 150’den fazla ünitenin teslimatını gerçekleştiren şirket, yapının tatil evi, ofis veya kalıcı konut olarak kullanılabileceğini belirtti.

7 AYDA ÜRETİLİYOR AMA MONTAJI 1 GÜN SÜRÜYOR

Adını Hollandaca "sarmak" anlamına gelen wikkelen kelimesinden alan Wikkelhouse, bilgisayar kontrollü dönen bir kalıp etrafına 24 kat yüksek kaliteli kartonun çevre dostu bir süper yapıştırıcı ile sarılmasıyla üretiliyor.

Üretim sürecine dair teknik detaylar ve operasyon verileri şu şekilde:

Tek başına zayıf olan karton katmanları, birbirine sıkıca yapıştırıldığında kendi kendini taşıyan sert bir gövdeye dönüşüyor. Karton çekirdek, su geçirmez bir folyo ile mühürlendikten sonra ahşap panellerle kaplanıyor. Yapının yüzde 60’ından fazlası ahşap ve türevlerinden oluşuyor. Isı ve ses yalıtımı için ise keten bitki lifleri kullanılıyor.

Küresel inşaat raporlarına göre, Wikkelhouse'un karbon ayak izi geleneksel konutlara kıyasla üç kat daha düşük.Standart bir modül 4.6 metre uzunluğa, 1.2 metre genişliğe, 3.5 metre yüksekliğe ve yaklaşık 5 metrekarelik bir taban alanına sahip. Ağırlığı 500 ila 600 kilogram arasında değişen modüller, hafiflikleri sayesinde kalıcı bir beton temele ihtiyaç duymuyor.

Evler, kamyon ve küçük bir vinç yardımıyla taşınabiliyor; ihtiyaç halinde sökülüp başka bir yere yeniden kurulabiliyor. Amsterdam'daki fabrikada üretim süresi yaklaşık 7 ay sürerken, hazır modüllerin sahada birleştirilmesi 1 gün içinde tamamlanıyor.

TAM BİR KONUTA DÖNÜŞÜYOR

Modüler yapı sayesinde evlerin genişliği ve oda düzeni ihtiyaca göre değiştirilebiliyor. Standart boş modüllerin yanı sıra, içinde mutfak, duş ve tuvalet tesisatını barındıran 1.2 metre derinliğinde özel bir "Ev modülü" (Home-segment) bulunuyor. Bu modülün eklenmesiyle yapı tam teşekküllü bir konuta dönüşüyor.

Şirket, alıcıların kullanım deneyimi edinebilmesi için Hollanda, Belçika ve Fransa’daki kamp alanları ile marinalarda "Wikkelaway" adı altında gecelik konaklama ve kiralama programı yürütüyor.

50 YILLIK ÖMÜR BİÇİLİYOR

Yapının dış katmanında kullanılan su geçirmez folyo ve ahşap kaplama, karton çekirdeği yağmur ve nemden koruyor. Sektör analizlerinde yapının tahmini hizmet ömrü 50 yıl olarak öngörülüyor.

Bununla birlikte, projeye ait resmi belgelerde ve teknik veri sayfalarında yapının yangın sınıfı sertifikası, hırsızlığa karşı direnç verileri ve iç tesisatta yaşanabilecek olası bir su sızıntısının karton çekirdeğe etkisi hakkında detaylı bilgi yer almıyor.

Kullanım ömrünü tamamlayan binalarda karton, ahşap ve folyo katmanları birbirinden ayrılarak kendi geri dönüşüm halkalarına dahil edilebiliyor. Şirket, yapıyı yüzde 100 biyolojik olarak parçalanabilir hale getirmek için Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor.

SATIŞ AĞI VE FİYATLANDIRMASI

Firma, franchise veya bayi ağı kullanmaksızın tüm operasyonları doğrudan Amsterdam’daki genel merkezinden yürütüyor. Wikkelhouse şu anda yalnızca Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve İskandinavya pazarlarında satışa sunuluyor. Kuzey Amerika veya Asya pazarlarına açılma planı bulunmuyor.

Üç modülden oluşan temel bir konfigürasyonun başlangıç fiyatı KDV, nakliye ve montaj hariç 40.000 EUR olarak belirlenirken, teslim edilen evlerin büyük çoğunluğunun nihai maliyeti 60.000 EUR ile 100.000 EUR arasında değişiklik gösteriyor. Şirket, fabrikasında her ay potansiyel alıcılar için tanıtım günleri düzenlemeye devam ediyor.