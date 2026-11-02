Stenman'ın kağıttan ev yapma fikri 1922 yılında ortaya çıktı. Başlangıçta yazlık olarak kullanmayı düşündüğü bir yapı inşa etmek isteyen mühendis, duvarlarda alışılmış yapı malzemeleri yerine eski gazeteleri kullanmaya karar verdi.

Evin tamamı kağıttan yapılmasa da duvarları oldukça ilginç bir yöntemle hazırlandı. Yaklaşık 100 bin gazete, 215 katman halinde preslenerek bir araya getirildi. Kağıtları birbirine tutturmak için un, su ve elma kabuğundan oluşan özel bir karışım kullanıldı. Evin iskeleti, zemini ve çatısı ise ahşaptan yapıldı.

GAZETELERİ NEMDEN KORUMAK İÇİN ÖZEL YÖNTEM KULLANDI

Kağıt malzemenin zamanla zarar görmesini önlemek isteyen Stenman, duvarların üzerine su geçirmez vernik uyguladı. Koruyucu kaplama belirli aralıklarla yenilenerek evin uzun yıllar boyunca ayakta kalması sağlandı.

Yapının ilginçliği yalnızca duvarlarıyla sınırlı kalmadı. Evin içindeki masa, sandalye, raf ve saat gibi eşyalar da gazete kağıtlarından hazırlandı. Ahşap piyano bile evin genel tasarımına uyum sağlaması için gazetelerle kaplandı.

İç mekandaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise kağıt süslemelerin arasında yer alan tuğla şömine oldu.

DUVARLARINDA BİR ASIR ÖNCESİNİN HABERLERİ VAR

Evi diğer yapılardan ayıran bir başka özellik de duvarlarında saklı. Gazetelerin üzerindeki bazı başlıklar ve haber metinleri, aradan geçen yıllara rağmen okunabilir durumda. Bunlar arasında 20. yüzyılın başındaki siyasi gelişmelere ve Herbert Hoover'ın başkanlık kampanyasına ilişkin haberler de bulunuyor.

Bu özelliği sayesinde ev, yalnızca sıra dışı bir mimari örneği değil, aynı zamanda dönemin gündemini ve basın dünyasını yansıtan bir zaman kapsülü niteliği taşıyor.

BUGÜN MÜZE OLARAK ZİYARET EDİLİYOR

Alice F. Stenman'ın sıra dışı projesi, günümüzde torunlarının koruması altında bulunuyor. Müze olarak ziyarete açık olan yapı, 1920'li yıllarda hayata geçirilen sıra dışı bir mühendislik fikrinin nasıl uzun ömürlü bir esere dönüştüğünü gösteriyor.