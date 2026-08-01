Bangladeş’in Lalmonirhat bölgesine bağlı Kaliganj ilçesinin Nawdabash köyünde, çevre bilimleri mezunu Rashedul Alam ve Asma Khatun çifti, duvarlarında kumla doldurulmuş yaklaşık 80 bin plastik şişe kullanarak 158 metrekarelik bir aile evi inşa etti. 8 Şubat 2017 tarihinde yapımına başlanan ve engelli çocukları için ekolojik bir yaşam alanı oluşturma amacıyla hayata geçirilen proje, geleneksel tuğla kullanımını azaltması ve maliyeti düşürmesiyle dikkat çekti.

MALİYET DÖRTTE BİRİ SEVİYESİNE DÜŞTÜ

Rashedul Alam’ın paylaştığı bilgilere göre, inşaatta kullanılan 1 litre, yarım litre ve 250 mililitrelik plastik şişeler hurdacılardan ve yerel toplayıcılardan toplam 60 bin taka karşılığında satın alındı. Yapımda ayrıca 62 bin taka tutarında 150 torba çimento ve 7 bin taka değerinde altı kamyon kum kullanıldı.

Evin toplam maliyetinin yaklaşık 4 lakh (400 bin) taka olacağı öngörülürken, Bayındırlık Bakanlığı yetkilileri bu tutarın tuğla ile yapılan standart bir evin maliyetinin yaklaşık çeyreğine denk geldiğini belirtti.

BÜTÜN ŞİŞELERİN İÇİN KUMLA DOLDURDULAR

Projeye ilişkin teknik detaylar şu şekilde sıralandı: İçi kumla doldurularak sertlik ve kütle kazandırılan şişeler, kum ve çimento harcıyla yatay olarak üst üste dizildi. Şişelerin tabanları dış cephede renkli desenler oluştururken, kapak kısımları iç duvarda kaldı.

Ana taşıyıcı strüktürde tuğla kırıkları ve demir çubuklar kullanıldı. Çatı örtüsü oluklu çinko sacdan, kapı ve pencereler ise çelik ve ahşaptan imal edildi. Tasarımı Asma Khatun tarafından yapılan tek katlı konut; 4 yatak odası, oturma odası, yemek odası, mutfak, 2 banyo, koridor, balkon, 11 pencere ve 7 kapıdan oluşuyor. Sıkıştırılmış kum dolgusu, yapının termal kütlesini artırarak iç mekan sıcaklığının dengelenmesine katkı sağlıyor.