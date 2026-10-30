Meksikalı mimarlık ve tasarım stüdyosu, mısır işleme atıklarını kullanarak yeni bir yapı malzemesi geliştirdi. Corncretl adı verilen malzeme, 3D yazıcı teknolojisiyle duvar üretiminde kullanılabiliyor. Malzemenin üretiminde mısır işleme atıkları, kireç bazlı mineral bileşenler ve mermer tozu kullanılıyor. Karışım, robotik 3D yazıcılar aracılığıyla katmanlar halinde uygulanarak farklı geometrik şekillerde duvarların oluşturulmasını sağlıyor. TARIMSAL ATIKLAR YAPI MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR Proje kapsamında, gıda üretiminden geriye kalan atıkların inşaat sektöründe değerlendirilmesi hedefleniyor. Mısır işleme sürecinde ortaya çıkan atıkların yapı malzemesi üretiminde kullanılmasıyla alternatif bir üretim yöntemi üzerinde çalışılıyor. 3D yazıcı teknolojisi sayesinde geleneksel kalıplara ihtiyaç duyulmadan farklı tasarımlarda duvarlar üretilebiliyor. BETONA ALTERNATİF OLARAK ARAŞTIRILIYOR Corncretl, geleneksel çimento bazlı yapı malzemelerine alternatif oluşturma potansiyeli nedeniyle dikkat çekiyor ancak malzemenin inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılabilmesi için dayanıklılık, nem direnci ve uzun ömürlülük gibi özelliklerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Proje, tarımsal atıkların yapı malzemesi üretiminde kullanılmasına yönelik çalışmalar arasında yer alıyor.

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