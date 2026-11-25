İsviçre'nin Bavona Vadisi'nde yaşayan insanlar, yüzyıllar boyunca dev kayaların altını oyarak kendilerine barınaklar inşa etti. Doğal kaya oluşumlarının evlere, depolara ve ahırlara dönüştürüldüğü vadide, modern yaşamın pek çok alışkanlığına mesafeli bir hayat sürdürülüyor. Yıl boyunca vadide yaşayanların sayısı ise 11'i geçmiyor.

DEV KAYALARI BARINAĞA DÖNÜŞTÜRDÜLER

İsviçre Alpleri'nde bulunan Bavona Vadisi, sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor. Bölge halkı, dev kaya kütlelerini oyarak kapılar ve kuru taş duvarlar ekledi. "Splüi" adı verilen bu yapılar zamanla barınak, peynir deposu, samanlık ve kestane kurutma alanı olarak kullanılmaya başlandı. Maggia Vadisi genelinde yaklaşık 405 örneği kayıt altına alınan yapıların geçmişi Orta Çağ'a kadar uzanıyor.

ELEKTRİK ŞEBEKESİNE BAĞLANMAYI KABUL ETMEDİLER

Vadideki 12 taş köyün 11'i, 1950'li yıllarda elektrik şebekesine bağlanmaya karşı çıktı. Bu karara yalnızca San Carlo köyü destek verdi. Daha sonraki yıllarda buzdolaplarında güneş enerjisinden, yemek pişirme ve su ısıtmada ise gazdan yararlanılmaya başlandı.

YIL BOYUNCA SADECE 11 KİŞİ YAŞIYOR

Yaklaşık 12,1 kilometre uzunluğundaki vadide yer alan taş evlerin önemli bölümü 15 ile 17. yüzyıllar arasında inşa edildi. Ailelerin çoğu yalnızca yaz aylarında bölgeye gelirken, yıl boyunca burada yaşayanların sayısı 11 ile sınırlı. Vadide hayatını sürdürenler, geleneksel taş evlerde yaşamaya devam ediyor.

DOĞAL AFETLER VADİNİN TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sel, heyelan ve kaya düşmeleri nedeniyle 16. yüzyıldan itibaren büyük ölçüde terk edilen vadi, günümüzde de doğal afet tehdidi altında. 30 Haziran 2024'te yaşanan şiddetli fırtınalarda 300 bin metreküp kaya ve molozun köylere ulaşması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Afetin ardından vadi, 9 ay boyunca ulaşıma kapalı kaldı.