Osaka'da 1992 yılında tamamlanan 16 katlı Gate Tower Building (Geçit Kulesi Binası), 5, 6 ve 7. katlarının içinden geçen Hanshin Otoyolu ile dünya çapında dikkat çekiyor. Yıllar süren bir imar ve mülkiyet uyuşmazlığının ardından hayata geçirilen bu proje, bina ile otoyolun aynı alanı dikey olarak paylaşmasını sağlıyor.

İMAR ANLAŞMAZLIĞINI ÇÖZMEK İÇİN TASARLANDI

Bina ve otoyolun bu şekilde iç içe geçmesinin arkasında, 1980'li yıllara dayanan bir mülkiyet hakkı anlaşmazlığı bulunuyor. Arazinin sahipleri bölgeye bina inşa etmek isterken, Osaka şehir planlamacıları ise aynı noktadan geçecek Hanshin Otoyolu projesini hayata geçirmeyi hedefliyordu. Taraflar arasında 5 yıl süren müzakerelerin ardından, otoyolun binanın içinden geçirilmesi konusunda uzlaşı sağlandı. Bu uzlaşmanın yasal altyapısını oluşturmak amacıyla Japonya'da otoyol ve bina kanunlarında özel değişiklikler yapıldı.

OTOYOL BİNAYA FİZİKSEL OLARAK HİÇ TEMAS ETMİYOR

Mühendislik açısından otoyol, binanın taşıyıcı sistemiyle hiçbir temas kurmuyor. Yol, binanın dışından ve yanından yükselen, tamamen bağımsız çelik ve beton ayaklar üzerinde bir köprü gibi duruyor. Bina ise otoyolu çevreleyen, ancak ona dokunmayan dev bir tünel gibi tasarlanmış durumda bulunuyor. Bu tasarım sayesinde, binanın 5, 6 ve 7. katlarının içinden geçen taşıt trafiği, yapının genel statik dengesini etkilemiyor.

Binada çalışanların trafik gürültüsü ve sarsıntılardan etkilenmemesi için otoyolun geçtiği katlar, yüksek teknolojiye sahip ses ve titreşim yalıtımlı özel bir tünel sistemiyle kaplandı. Binanın içindeki asansör sistemi ise otoyolun bulunduğu katlarda durmayarak 4. kattan doğrudan 8. kata geçiş yapıyor. Asansör panellerinde bu katlar boş bırakılmış durumda bulunuyor.

OTOYOL İŞLETMESİ BİNANIN RESMİ KİRACISI KONUMUNDA

Uygulanan bu çözüm, mülkiyet hukuku açısından da benzersiz bir ortaklık doğurdu. Otoyolu işleten Hanshin Expressway şirketi, binanın 5, 6 ve 7. katlarının yasal olarak kiracısı konumunda yer alıyor. Şirket, her ay bina yönetimine bu katların kullanımı için düzenli olarak kira bedeli ödüyor.