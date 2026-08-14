Popüler tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar ve gürültülü atmosfer, sadece vatandaşları değil ünlü isimleri de alternatif rotalar aramaya yöneltti. Ahmet Mekin, Erol Evgin gibi Yeşilçam’ın efsanevi isimlerinin yıllardır gözlerden uzak, huzur içinde yaşadığı Erdek ve Kapıdağ Yarımadası, şimdilerde magazin kameralarından kaçmak isteyen jet sosyetenin ilk adresi haline geldi. Özel yatlarıyla Kapıdağ kollarındaki (Turan Mahallesi, Doğanlar, Narlı) saklı koylara yanaşan ünlü isimler, magazin basınına yakalanmadan gözlerden uzak tatil yapıyor.

SOSYETENİN GİZLİ KAÇIŞ ROTASI

Bölgenin ünlü isimleri ve tatilcileri kendisine çekmesindeki en büyük sır ise tropik adaları aratmayan sahil yapısında gizli. Çam ormanlarının denize sıfır indiği bu gizli köyde deniz, sahil boyunca metrelerce ilerleseniz dahi bel seviyesini geçmiyor. Adeta dev bir doğal havuzu andıran bu berrak ve sığ sular, kalabalıktan uzaklaşmak ve kafa dinlemek isteyenlere eşsiz bir konfor sunuyor. Ayrıca Karayel Koyu’nda yer alan Bayanlar Plajı da gözlerden uzak kalmak isteyen kadın tatilciler için biçilmiş kaftan.

BOŞNAK VE POMAK KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILIYOR

Eski adı "Fatia" olan bu tarih dolu belde, kültürel dokusuyla da gelenleri büyülüyor. Mübadele döneminde Selanik'ten gelen Pomaklar ile 1927 yılında Bosna'dan göç eden Boşnak muhacirlerin kök saldığı köyde, betonlaşmış beldelerin aksine o sıcacık mahalle kültürü ve geleneksel yaşam hâlâ canlılığını koruyor.