Ekmek, doğru çeşitler tercih edildiğinde dengeli beslenme düzeninde önemli bir yer tutmaktadır. Glisemik indeksi yüksek olan beyaz ekmek kan şekerini hızla yükselterek açlık hissini artırırken, tam tahıllı ekmekler kilo kontrolü sağlamak isteyenlere tavsiye ediliyor. Yapılan araştırmalar, Türkiye'de tüketim oranı düşük olan çavdar ekmeğinin, besin değerleri açısından dünyanın en sağlıklı ekmeği olduğunu gösteriyor.

ÇAVDAR EKMEĞİNİN FAYDALARI

Tahıl ürünleri arasında en koyu renge ve en yüksek çözünür diyet lifi oranına sahip olan çavdar ekmeği, uzun süreli tokluk hissi sağlamaktadır. Malzemenin öne çıkan diğer özellikleri şu şekilde:

Ekmek çeşitleri arasında en düşük glisemik indekse sahip türdür.

Bağırsak faaliyetlerini düzenlemekte ve kolesterol seviyesinin düşürülmesine yardımcı olmaktadır.

Sağladığı uzun süreli tokluk sayesinde fazla kalori alımını ve kilo artışını sınırlandırmaktadır.

İnsülin direnci ile diyabet riskinin azaltılmasında rol oynamaktadır.

EKMEĞİ BUZDOLABINDA SAKLAMAYIN

Çavdar ekmeğinin tazeliğini, lezzetini ve nemini koruyabilmesi için belirli kurallara göre muhafaza edilmesi gerekiyor. Ekmeğin buzdolabı yerine, oda sıcaklığında ve hava almayan kapalı bir kapta tutulması önerilmektedir.

Dilimlendikten sonra bayatlamayı geciktirmek amacıyla, kesilen yüzeyin streç film yardımıyla hava almayacak şekilde sarılması gerekiyor.