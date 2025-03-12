Giresun’da yönetimin AKP’den CHP’ye geçmesiyle birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü, “Kültür Mirası” diyerek, yeşil alanıyla Giresunluların gözde buluşma noktalarından Taşbaşı Parkı’na el koydu.

El koyulan Taşbaşı Parkı’nın devredildiği “Sultan Selim Hanı Evvel Bin Bayezid Han-ı Sani Vakfı”nın sadece arşiv kayıtlarında bulunan ‘Mazbut vakıf’ statüsünde olduğu öğrenildi. Daha önce Gezi Parkı, Şişli Etfal Hastanesi, Pera Palas Oteli, Vefa Lisesi ve Sait Halim Paşa Yalısı’nın da bu vakfa devredildiği belirlendi.

‘TAPU GASP EDİLDİ’

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, tapusu Giresun Belediyesi’nde olan Taşbaşı Parkı’na el koyan vakfı ‘paravan’ olarak niteledi ve şunları söyledi:

“Giresun Belediyesi’nin mülkleri üzerinde bulunan SGK hacizleri de belediyenin iş yapmasına ve hizmet etmesine engel olmaktadır. Ancak ne hikmetse bu park üzerindeki SGK haczi alelacele kaldırılarak Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun almış olduğu trajikomik karar ile tapu gaspı yapıldı.”

YÖNETİMİ BELLİ DEĞİL

Vakıf, “Mazbut Vakıf” statüsünde bulunuyor. Bu statüdeki vakıflar, Medeni Kanun yürürlüğe girmeden önce kurulmuş ve yönetimine bugüne kadar ulaşılamamış, ancak arşivlerde kayıtları bulunan vakıfları kapsıyor. Bu vakıfların yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üstleniliyor. Merkezleri, tabelaları, yönetim kurulları ve faaliyeti bulunmuyor ve sadece kağıt üzerinde yer alıyor.