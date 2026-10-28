Evlerde elektrik tüketimi denildiğinde akla ilk olarak buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırın geliyor. Uzmanlara göre, sık kullanılan başka bir ev aleti bu cihazların toplam tüketimine yaklaşan miktarda enerji harcayabiliyor. Doğru kullanım yöntemleriyle elektrik faturasında önemli ölçüde tasarruf etmek mümkün.

Coolist'in haberine göre, Doğal Kaynakları Koruma Konseyi (NRDC) tarafından yayımlanan veriler, elektrikli çamaşır kurutma makinelerinin yüksek enerji tüketimine dikkat çekiyor. Buna göre bir kurutma makinesi, yeni nesil enerji tasarruflu bir buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinin toplam tüketimine yakın miktarda elektrik harcayabiliyor.

Kurutma makinelerinin yüksek enerji tüketmesinin temel nedeni, kısa sürede büyük miktarda ısı üretmek zorunda olmaları. Gün boyunca sürekli çalışan buzdolapları görece düşük güç tüketirken kurutma makineleri, her programda havayı yüksek sıcaklıklara çıkararak yoğun enerji kullanıyor.

ABD'DE YILDA 9 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ HARCAMASI

NRDC'nin tahminlerine göre, ABD'de çamaşır kurutma makinelerinin çalıştırılması için yılda yaklaşık 9 milyar dolar enerji harcanıyor. Daha verimli cihazların tercih edilmesiyle bu tutarın 4 milyar dolara kadar olan bölümünün tasarruf edilebileceği belirtiliyor.

Kurutma makinesinin ne sıklıkta çalıştırıldığı, seçilen program ve cihazın verimliliği, toplam elektrik tüketimini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle kullanım alışkanlıklarında yapılacak küçük değişiklikler bile enerji harcamalarının azaltılmasına yardımcı olabiliyor.

KURUTMA MAKİNESİNİN TÜKETİMİNİ AZALTMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Uzmanlar, kurutma makinesinin daha verimli çalışması için öncelikle her kurutma işleminden sonra tüy filtresinin temizlenmesini öneriyor. Filtrede biriken kalıntılar hava akışını engelleyerek cihazın daha fazla enerji harcamasına neden olabiliyor. Temizlik, aynı zamanda yangın riskinin azaltılması açısından da önem taşıyor.

Kurutma makinesinde yumuşatıcı mendil kullananların filtreyi ayda bir kez ayrıca temizlemesi tavsiye ediliyor. Bu ürünlerden kalan kalıntılar, hava dolaşımını olumsuz etkileyebiliyor.