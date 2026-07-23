Polonya'nın güneyinde yer alan Suloszowa köyü, yaklaşık 6 bin kişinin 9 kilometre uzunluğundaki tek bir cadde boyunca yaşadığı sıra dışı yerleşim düzeniyle dikkat çekiyor. "Küçük Toskana" olarak da anılan köy, havadan bakıldığında iki yanında tarım arazilerinin uzandığı doğrusal yapısıyla öne çıkıyor.

DOĞRUSAL BİR YERLEŞİM YERİ

Tarihi ilk kez 1315 yılına uzanan kayıtlarda geçen Suloszowa, yaklaşık 700 yıllık geçmişiyle Polonya'nın en eski yerleşimlerinden biri arasında yer alıyor. Köy, "lancuchowka" adı verilen doğrusal yerleşim modelinin günümüze ulaşan örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Köydeki evlerin tamamı tek bir ana yol boyunca sıralanırken, her evin arkasında ailelere ait uzun ve dar tarım arazileri bulunuyor. Bu yerleşim planı sayesinde köy sakinleri evlerinden doğrudan kendi tarlalarına ulaşabiliyor. Yaşam alanları ile üretim alanları aynı hat üzerinde konumlanıyor.

ZİYARETÇİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Suloszowa'da tarımsal faaliyetler günlük yaşamın önemli bir bölümünü oluştururken, köy geleneksel yerleşim yapısını korumaya devam ediyor. Bölgenin yakınında bulunan Ojcow Milli Parkı ise doğa turizmi açısından ziyaretçilerin ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor.