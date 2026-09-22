Doğal besin maddeleri üzerine yapılan araştırmalar ve uzman değerlendirmeleri, farklı bal türlerinin besin değerleri ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Yapılan analizlerde; antioksidan miktarı, mineral yoğunluğu ve antibakteriyel özellikleri bakımından kestane balının en yüksek fayda profiline sahip olduğu bildirildi.

BESİN DEĞERLERİ VE RENGİYLE KESTANE BALI ÖNE ÇIKIYOR

Arıların kestane ağacı çiçeklerinin nektarlarından ürettiği kestane balı, koyu rengi ve Kendine has hafif acımsı tadıyla diğer bal türlerinden ayrılıyor. Koyu renkli balların açık renklilere kıyasla daha yüksek fenolik bileşik barındırdığını belirten uzmanlar, kestane balının vücuttaki serbest radikallerle mücadele eden antioksidan kapasitesinin zirvede yer aldığını vurguladı.

Yapılan içerik analizlerine göre kestane balının öne çıkan özellikleri ve sağladığı temel faydalar şu şekilde sıralandı:

- İçeriğinde bol miktarda demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyum barındırarak günlük mineral ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor.

- İçerdiği bileşenler sayesinde bakteri ve mikropların çoğalmasını engelleyici nitelik taşıyor.

- Üst solunum yolu enfeksiyonları, boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikayetlerin hafifletilmesinde destekleyici rol oynuyor.

- Zengin içeriğiyle hücresel düzeyde koruma sağlayarak bağışıklık mekanizmasını destekliyor.

DİĞER BAL TÜRLERİ DE FARKLI İHTİYAÇLARA HİTAP EDİYOR

Araştırmalarda diğer bal çeşitlerinin de farklı kullanım alanlarına sahip olduğu ifade ediliyor. Çam balının mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarında rahatlatıcı etki sunduğu ve şekerlenme yapmadığı belirtilirken; yüksek yayla çiçek ballarının günlük enerji ihtiyacı ve genel beslenme için uygun bir kaynak olduğu aktarılıyor. Dünya genelinde antibakteriyel değeriyle bilinen Manuka balı ile Türkiye'de sınırlı coğrafyada üretilen Anzer balı da yüksek biyolojik değere sahip türler arasında gösteriliyor.

TÜKETİRKEN DİKKAT OLUN UYARISI

Uzmanlar, baldan beklenen faydanın sağlanabilmesi için ürünün yüksek ısıya maruz kalmamış ve pastörize edilmemiş "ham bal" niteliğinde olması gerektiğini ifade ediyor. İşlenmemiş balların içerisindeki doğal enzim ve polen yapısı korunuyor.

Tüketim konusunda ise şu uyarılarda bulunuldu:

Kestane balının yoğun yapısı nedeniyle günlük 1 tatlı kaşığı düzeyinde tüketilmesi öneriliyor.

Botulizm riski sebebiyle 1 yaşından küçük bebeklere kesinlikle bal verilmemesi gerekiyor.

Yüksek fruktoz içeriği nedeniyle diyabet hastalarının ve kilo kontrolü sağlayan bireylerin porsiyon miktarını sınırlandırması önem taşıyor.