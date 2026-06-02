Hanelerin aylık elektrik giderlerinde önemli bir paya sahip olan ev aletlerinin enerji tüketim miktarları ve bu miktarları düşürmeye yönelik çözüm önerileri derlendi. Fransa Merkezli Ekolojik Geçiş Ajansı (ADEME) ve Fransız elektrik şebekesi işletmecisi RTE verilerine göre, evlerdeki bazı cihazlar diğerlerine oranla çok daha fazla enerji harcıyor.

İşte evdeki cihazların yıllık ortalama enerji tüketim verileri ve dikkat edilmesi gereken teknik detaylar:

Buzdolabı:

Bir hanenin yıllık toplam enerji sarfiyatının yaklaşık %25’ini tek başına oluşturuyor. Modeline bağlı olarak yıllık 200 ila 500 kWh arasında elektrik tüketiyor.

Derin Dondurucu:

Yıllık ortalama 100 ila 500 kWh arası enerji harcıyor. Cihaz içerisinde oluşan ve temizlenmeyen her 3 milimetrelik dondurucu pusu/buz katmanı, cihazın enerji tüketimini %30 oranında artırıyor.

Elektrikli Isıtıcılar:

Yıllık ortalama 3.800 kWh ile evde en yüksek enerji tüketen cihazların başında yer alıyor.

Çamaşır Kurutma Makinesi:

ADEME verilerine göre yıllık ortalama 350 kWh enerji tüketimine sahip.

Bulaşık Makinesi:

Yıllık ortalama 240 kWh elektrik harcıyor.

Çamaşır Makinesi:

RTE verilerine göre yıllık ortalama 191 kWh enerji sarf ediyor.

KÜÇÜK EV ALETLERİNİN GİZLİ TÜKETİMİ

Su ısıtıcısı (kettle), kahve makinesi ve elektrikli süpürge gibi küçük ev aletlerinin anlık kullanımları düşük görünse de, sık kullanımları veya eski/verimsiz model olmaları sebebiyle toplam faturada belirgin bir birikimli etki yaratıyor.

Raporda, hane halkı bütçesini ve enerji kaynaklarını korumak adına şu somut adımların atılması gerektiği belirtildi. Yeni cihaz alımlarında, AB ve uluslararası standartlara göre güncellenen enerji verimlilik etiketlerine dikkat edilmesi, derin dondurucuların buzlarının düzenli olarak çözdürülmesi,çamaşır ve bulaşık makinelerinde "Eko" (ekonomik) modların tercih edilmesi, cihazların hazırda bekleme modunda bırakılmayıp tamamen kapatılması veya fişten çekilmesi.