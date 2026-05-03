Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yargı kıskacına alınırken, Ankara’da geçen dönem havaya savrulan milyonlar unutuldu. ABB eski Başkanı Melih Gökçek’in “Paris’teki Disneyland gibi olacak, yılda 10 milyon turist gelecek” diyerek 801 milyon dolar harcadığı Ankapark hurda yığını olarak duruyor.

İŞLEM YAPILMADI

2019’da açılan ve değil turist, Ankaralı vatandaşın bile ilgi göstermediği Ankapark 7 ay sonra kapandı. Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunuldu ancak “Ankapark’ta kamu zararı yarattığı” gerekçesiyle Yavaş için soruşturma izni istendi. Ankaralı’nın 801 milyon dolarını oyuncaklara yatırıp batıran Gökçek için ise hiçbir işlem yapılmadı.

DAVA AÇTI

Mansur Yavaş, parkı devralmak için dava açtı, parkın devri 2022 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Başkan Yavaş Ankapark’ın ne yapılacağını halka anketle sorarken, Yavaş hakkında Ankapark’ta kamu zararı yarattığı gerekçesiyle soruşturma izni istendi. Yavaş, parkın ne olacağını Ankaralılara sormak için anket düzenlemişti. Vatandaşın büyük çoğunluğu parkın yeşil alan ve rekreasyon alanı olması fikri üzerinde durmuştu. Ankapark’ta Gökçek’in kendisinin konuşan robotunu da yaptırdığı ortaya çıkmıştı.

O PARAYLA NELER YAPILIRDI?

1.78 boyunda ve 80 kilo ağırlığındaki robota 2013 yılında 87 bin 500 dolar ödendi. Dinozor heykelleri 4.7 milyon dolara, jet ski 33 milyon 286 bin dolara, giriş kapısı 14 milyon 548 bin dolara, müzikli fıskiye 14 milyon 822 bin dolara, otorobot gösteri binası 6 milyon 166 bin dolara, küçük roller coaster 14 milyon 545 bin dolara mal olmuştu. 801 milyon dolar para ile 6 adet Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, iki yeni metro hattı, 300 adet öğrenci yurdu yapılabilirdi.