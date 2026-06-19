Kolombiya merkezli Conceptos Plasticos şirketi tarafından geliştirilen modüler geri dönüştürülmüş plastik tuğla sistemi, konut krizine ve plastik kirliliğine karşı alternatif bir inşaat yöntemi sunuyor. Geliştirilen interlocking (birbirine geçmeli) blok teknolojisi sayesinde, geleneksel inşaat malzemelerine ihtiyaç duyulmadan, dört kişilik bir ekip tarafından beş gün içerisinde bir aile evi inşa edilebiliyor.

2010 YILINDAN BU YANA GELİŞTİRİLİYOR

Son dönemde yeni bir teknoloji trendi olarak yeniden gündeme gelen sistemin temelleri, plastik atık sorununa çözüm üretmek amacıyla 2010 yılında Kolombiya'da atıldı. Şirket, PVC içermeyen geri kazanılmış plastik atıkları işleyerek sürdürülebilir, dayanıklı ve modüler yapı elemanları üretmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE MALİYET AVANTAJI

Sistem kapsamında üretilen tuğlalar, geleneksel yapı malzemelerine kıyasla %40 daha düşük maliyet ve %20 daha hafif yapı sunuyor. Hafiflik avantajı lojistik süreçleri kolaylaştırırken, harç ve çimento gerektirmeyen birbirine geçmeli tasarım iş gücü ihtiyacını azaltarak montaj süresini kısaltıyor. UNICEF tarafından yapılan incelemelere göre söz konusu malzeme; su geçirmezlik, ısı yalıtımı, yüksek rüzgarlara karşı yapısal direnç ve dayanıklılık kriterlerini karşılıyor.

FİLDİŞİ SAHİLİ'NDE EN AZ 262 SINIF İNŞA EDİLDİ

Sistem, UNICEF ile ortaklaşa yürütülen bir sosyal sorumluluk ve altyapı projesi kapsamında Fildişi Sahili’nde uygulanmaya başlandı. Yalnızca Abidjan kentinde günlük 280 metrik tonu bulan ve sadece %5'i geri dönüştürülebilen plastik atık miktarını azaltmak hedefiyle kurulan fabrika, yıllık 9.600 metrik ton plastik geri dönüşüm kapasitesine sahip.

Proje kapsamında Fildişi Sahili genelinde bugüne kadar toplam 262 derslik inşa edildi. Yaklaşık 1.441 metrik ton plastik atık yapı malzemesine dönüştürüldü. 13.100 çocuk yeni dersliklerde eğitim görmeye başladı.

UYGULAMA KRİTERLERİ VE SINIRLILIKLAR

Uzmanlar, sistemin yaygınlaşabilmesi ve kalıcı konut projelerinde güvenle kullanılabilmesi için her bölgenin yerel inşaat yönetmeliklerine, yangın güvenliği standartlarına, UV (ultraviyole) dayanıklılık testlerine ve iklim koşullarına uygun yapısal performans onaylarına sahip olması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca binalarda yaşam konforunun sağlanması adına havalandırma, elektrik tesisat güvenliği ve akustik yalıtım gibi unsurların da yerel mühendislik şartnamelerine göre projelendirilmesi zorunluluk arz ediyor.