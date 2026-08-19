Atık olarak görülen ve okunduktan sonra çöpe atılan malzemelerin, doğru tekniklerle nasıl birer mimari mucizeye dönüşebileceği ortaya çıktı. ABD'de 100 yıl önce gazete kâğıtlarından inşa edilen ve hâlâ sapasağlam ayakta duran ev, inşaat sektörünün ezberlerini tamamen bozdu.

GAZETEDEN EV YAPTILAR

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Rockport kentindeki tarihi konut, sıradan bir yazlık ev hayaliyle başladı. 1922 yılında mühendis Stenman tarafından tamamen deney amacıyla tasarlanan yapıda tam 100 binden fazla gazete kullanıldı.

NE SU GEÇİRDİ NE YIKILDI

Ahşap ana taşıyıcılar etrafında yükselen duvarlar, gazetelerin katmanlar halinde özel un bazlı tutkallarla sıkıştırılmasıyla oluşturuldu. Dış yüzeyi nem ve sudan korumak adına vernikle kaplanan bu kâğıt duvarlar; aradan geçen 100 yıla rağmen ne su geçirdi ne de yıkıldı. Üstelik mühendis Stenman sadece duvarlarla yetinmeyip evdeki masa, sandalye, lamba ve saat gibi tüm eşyaları da gazete kâğıtlarından üretti. Duvarlarında 1920'lerin gazete manşetlerinin hâlâ okunduğu müze ev, dayanıklılığıyla görenleri hayrete düşürüyor.