25-28 Şubat tarihleri arasında gece gökyüzü adeta büyülü bir hale gelecek. En heyecan verici kısmı ise, bu muazzam manzara çıplak gözle görülebilecek.

unionrayo'nun haberine göre Satürn ve Merkür gibi gezegenler ise gece gökyüzünde hafifçe parlayacak. Görünürlük özellikle 27 Şubat'ta etkileyici olacak, çünkü o gece Yeni Ay olacak ve gökyüzü daha da karanlıklaşacak.

Tüm gezegenleri gün batımından hemen sonra görülebilecek

Gökyüzünü gözlemlerken, her şey bulunduğunuz yer ve hava koşullarına bağlıdır. Eğer çok parlak bir ışık varsa, gökyüzündeki diğer objeleri görmek zor olabilir. Ayrıca, bulutlar veya yağmur gibi olumsuz hava koşulları da gözlem yapmayı engelleyebilir. Ancak, gezegenlerin en iyi şekilde görüleceği zaman, neredeyse tüm gezegenlerin bir arada görünmeye başladığı perşembe günü, gün batımından hemen sonrasıdır.

Venüs: Batı gökyüzünde en kolay görülebilen gezegen olacak. Sabah Yıldızı olarak da bilinen Venüs, güneş ufukta battığında parlak bir şekilde parlayacak. Bu gezegen, her gece yaklaşık 20:30’a kadar görülebilir ve gökyüzünün kraliçesi gibi parlar.

Jüpiter: Güney gökyüzünde, Boğa takımyıldızına yakın bir konumda olacak. Sarımsı ve turuncu tonlarında görülebilecek Jüpiter, çıplak gözle gözlemlenebilir. Eğer teleskobunuz varsa ve gökyüzü müsaitse, Jüpiter’in uydularını ve Büyük Kırmızı Leke'yi bile görebilirsiniz.

Mars: Kızıl gezegen, gün batımından kısa bir süre sonra doğu gökyüzünde yükseklerde parlayacak ve kızıl rengiyle İkizler takımyıldızında görülecek.

Satürn ve Merkür: Bu gezegenler, gün batımında ufukta çok alçakta olacak, bu yüzden onları ayırt etmek oldukça zor olacak. En iyi gözlem şansı 29 Şubat’ta, gün batımından hemen sonra olacak, ancak onları görebileceğiniz garanti edilemez.

Neptün ve Uranüs: Güneş Sistemi'nin en uzak gezegenleri olan Neptün ve Uranüs'ü görmek için büyük bir telefoto lensine sahip bir teleskop veya kameraya ihtiyacınız olacak. Neptün, Merkür ve Venüs arasında yer alırken, Uranüs ise Boğa takımyıldızına yakın bir konumda olacak.