Artan tarımsal girdi maliyetleri ve su kaynaklarının azalması, çiftçileri daha az masrafla yetiştirilebilen alternatif ürünlere yöneltiyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan aspir, fazla sulama gerektirmemesi ve farklı sanayi alanlarında kullanılabilmesi nedeniyle dikkat çekiyor.

Aspir, özellikle su kaynaklarının kısıtlı olduğu tarım arazilerinde değerlendirilebilecek alternatif ürünler arasında bulunuyor. Kurak koşullara dayanabilen bitki, uygun iklim ve toprak şartlarında sınırlı sulamayla yetiştirilebiliyor. Ekim ve hasadında yaygın tarım makinelerinden yararlanılabilmesi de üreticiler açısından avantaj sağlıyor.

TÜRKİYE'DE BAZI İLLERDE ÜRETİMİ YAYGIN

Türkiye'de aspir üretimi ağırlıklı olarak İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştiriliyor. Kayseri, Konya, Isparta, Aksaray, Nevşehir ve Sivas üretimin öne çıktığı iller arasında yer alıyor. Marmara Bölgesi'nde de aspir tarımına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

TOHUMUNDAN YAĞ ELDE EDİLİYOR

Aspirin en önemli kullanım alanlarından biri yağ üretimi. Tohumlarından elde edilen yağ, gıda ve sanayi sektörlerinde değerlendiriliyor. Bitkinin işlenmesinden sonra kalan küspesi ise hayvan yemi olarak kullanılabiliyor. Bu yönüyle aspir, farklı sektörlere ham madde sağlayan tarımsal ürünler arasında bulunuyor.

EKİMDEN ÖNCE ALICI ARAŞTIRMASI YAPILMALI

Az su istemesi ve kuraklığa dayanıklı olması aspir üretimini cazip hale getirse de yüksek kazanç için bazı koşulların sağlanması gerekiyor. Bölgenin iklim ve toprak özelliklerinin yanı sıra verim, hasat maliyeti ve satış fiyatı da üreticinin kazancını belirliyor.