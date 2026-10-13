Artan tarımsal üretim maliyetleri karşısında alternatif ürün arayan çiftçiler, düşük maliyetle yetiştirilebilen çörek otuna yöneliyor. Kuraklığa dayanıklılığı ve satış fiyatıyla dikkat çeken bitki, uygun koşullarda üreticilere önemli bir gelir kapısı açıyor. Dekardan alınan verim ile ürünün satış fiyatı bir araya geldiğinde çörek otu, çiftçinin kazancını artırabilecek seçenekler arasında yer alıyor.

AZ SUYLA YETİŞİYOR, ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Su ihtiyacının görece düşük olmasıyla öne çıkan çörek otu, özellikle kıraç arazilerde üretim yapan çiftçiler için alternatif oluşturuyor. Uygun iklim ve toprak koşullarında yetiştirilebilen bitki, geleneksel tarım ürünlerine kıyasla farklı bir gelir kaynağı arayan üreticilerin dikkatini çekiyor.

Çörek otunun tamamen susuz ve gübresiz yetiştiğini söylemek mümkün olmasa da bitkinin su ihtiyacının düşük olması, üretim planlamasında avantaj sağlayabiliyor. Bölgeye uygun yetiştiricilik yöntemleri uygulandığında maliyetleri kontrol altında tutmak mümkün olabiliyor.

1 KİLOGRAMININ FİYATI 520 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Türkiye'de 1 kilogramlık çörek otunun fiyatı markaya, kalitesine ve satış yerine göre 199,90 TL ile 520,00 TL arasında değişiklik gösteriyor. Perakende satış fiyatları, ürünü yetiştiren çiftçinin tarladan elde ettiği kazançla aynı seviyede olmayabiliyor. Üreticinin geliri; ürünün kalitesine, satış kanalına ve alıcıların sunduğu fiyatlara göre belirleniyor.

10 DEKARLIK TARLADA BRÜT GELİR 365 BİN LİRAYI BULABİLİYOR

Çörek otu üretiminde elde edilecek gelir, dekardan alınan verim ve satış fiyatına göre değişiyor. Örnek bir hesaplamada dekardan 12,25 ila 14 kilogram ürün elde edildiği varsayıldığında, 10 dekarlık alanda toplam 122,5 ila 140 kilogram çörek otu üretilebiliyor.

Ürünün kilogramı 200 TL'den satıldığında 10 dekarlık araziden 25 bin TL ile 30 bin TL arasında brüt satış geliri elde edilebiliyor. Kilogram fiyatının 500 TL olması durumunda ise aynı miktardaki ürünün brüt satış geliri 65 bin TL ile 70 bin TL arasında hesaplanıyor.

Bu rakamlar, örnek verim değerleri üzerinden yapılan hesaplamalara dayanıyor. Tohum, işçilik, hasat, nakliye ve diğer üretim giderleri düşüldüğünde çiftçinin elinde kalan net kazanç azalıyor. Ayrıca perakende fiyatların doğrudan üretici satış fiyatı olarak kabul edilmemesi gerekiyor.