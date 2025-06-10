3 Kasım 2002 genel seçimi öncesinde Uğur Dündar’ın moderatörlüğünü üstlendiği ‘Seçim Arenası’ programına o dönemde CHP Genel Başkanı olan merhum Deniz Baykal ile birlikte çıkan Tayyip Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. AKP Genel Başkanı Erdoğan, seçildiği takdirde dar gelirli vatandaşın sorunlarını çözeceğini, iş dünyası ile siyasetçilerin ilişkisine şeffaflık getireceğini, yolsuzluğu engelleyeceğini, genç istihdamı artıracağını söylemişti.

2003-2014 yılları arasında Başbakan olarak görev yapan Erdoğan, 2014 referandumuyla Cumhurbaşkanı seçildi. 2017 referandumuyla ise Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet

Sistemi’ne geçildi.

‘ŞEFFAFLIK GETİRECEĞİZ’

Erdoğan 25 Ekim 2002’de katıldığı programda şunları söylemişti: “Dolaştığım vilayetlerde ben vatandaşımın, köylümün, çiftçimin halini gördüm. Memur ağlıyor, üniversiteyi bitirmiş gençler ağlıyor, iş bulamıyor. Tüm bu gerçekler, ülkenin önünde dururken, öbür tarafta 3-5 kişinin saltanatı için biz buna göz yumamayız. Yasal düzenlemeler neyi gerektiriyorsa bunları da yaparak, onların mal varlıklarına varacak şekilde üzerine gideriz. Siyasetçi iş dünyası ilişkilerinde kesinlikle şeffaflaşmaktan yanayız. Bütün ihaleler, bunlar şeffaf hale getirilecek. Bakın biz partimizin hesabına varıncaya kadar çok dikkat ediyoruz.”

Aradan geçen 23 yılda Türkiye asgari ücret sıralamasında Avrupa sıralamasında sondan 4. sırada, dünyada enflasyonda Arjantin’den sonra 2. sırada.

Emekli 15 bin lira bile olmayan aylığıyla sefalet çekerken, gençler gelecek kaygısıyla sokaklarda. Ülkede gerçek işsizlik oranı yüzde 32.2 seviyelerine ulaştı. Çiftçi üretimden çekiliyor, tarlasını satıyor. İktidar sarayda saltanat sürerken kamu ihaleleri de 3-5 şirketin arasında dönüyor.

Yerli değerlerin yerini özelleştirme aldı

Erdoğan, “Yerli ve milli değerleri egemen kılarak hareket etmeyi planlıyoruz. Bizim muhafazakarlıktaki genel çerçevemiz demokratlık, çağdaşlık, yenilikçi anlayış ve dünyaya açık olmak aynı zamanda” diye konuşmuştu. Yerli değerlerden bahseden AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana 268 kuruluşta kamu payı kalmadı, özelleştirme her yanı sardı. Öte yandan son 20 yılda Türkiye demokrasi ve hukuk devletinin en çok gerilediği ülkelerden biri oldu.

Dinamik aileden eser kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi 2002’de “Muhafazakarlık anlayışı içerisinde aileyi dinamik ve sağlam tutmayı ve bunun etrafında gelişen bir Türkiye’yi amaçlıyoruz” demişti. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2.38 çocuk iken 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2024 yılında 1.48 çocuk olarak gerçekleşti. Son 23 yılda evlilik sayısı giderek düştü, boşanma sayısı 2 katına çıktı. Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre 2025’in son 4 ayında 96 kadın katledildi.