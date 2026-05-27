Özellikle yeni oluşan lekelerde hızlı müdahalenin önemli olduğu ifade edilirken, ilk aşamada fazla yağın kağıt havlu yardımıyla alınması öneriliyor. Ardından lekenin üzerine bol miktarda mısır nişastası dökülerek yaklaşık 15 dakika bekletiliyor.

15 DAKİKA SONRA TEMİZLENİYOR

Uzmanlara göre bekleme süresi boyunca nişasta yağın önemli bölümünü emiyor. Daha sonra bölgenin yumuşak bir fırça veya süpürge yardımıyla temizlenmesi tavsiye ediliyor. Lekenin tamamen çıkmaması durumunda işlemin tekrar uygulanabileceği belirtiliyor.

Temizlik uzmanları ayrıca yağ lekesine doğrudan sıcak su dökülmesinin lekenin kumaşa daha fazla yayılmasına neden olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle açık renkli koltuklarda sert silme hareketlerinden kaçınılması gerektiği ifade ediliyor.

KUMAŞ TÜRÜNE DİKKAT

Uzmanlara göre süet, kadife ve hassas kumaşlarda yoğun sıvı kullanımı yüzeye zarar verebilir. Bu nedenle uygulanacak yöntemin önce küçük ve görünmeyen bir bölgede test edilmesi öneriliyor. Mısır nişastasının ise birçok kumaş türünde pratik ve düşük maliyetli çözüm sunduğu belirtiliyor.