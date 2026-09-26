Hollanda'da mimar Piet Blom tarafından tasarlanan ve 1982-1984 yılları arasında inşa edilen 'Küp Evler', dikey duvar içermeyen özgün mimari yapısıyla öne çıkıyor.

45 DERECE AÇIYLA EĞİK

Şehir içinde yapay bir orman konseptiyle planlanan projede, her bir konut tek bir ağacı, yapı grubunun tamamı ise bütüncül bir koruluğu temsil ediyor.

Altıgen sütunlar üzerine yerleştirilen küp formundaki evler, kendi eksenlerinde 45 derecelik açıyla eğik olarak konumlandırılıyor. Bu geometrik düzenleme sebebiyle yapının üç yüzeyi zemine, kalan üç yüzeyi ise gökyüzüne bakıyor.

İÇ MEKAN DETAYLARI AÇIKLANDI

Geleneksel dikey duvarların bulunmadığı konutlarda yaşam alanları eğimli yüzeylerle birbirinden ayrılıyor. Yapısal formdan kaynaklanan depolama alanı kısıtlılığı ise iç mekan düzenlemelerinde işlevsel çözümler gerektiriyor.

Konut kompleksi, modern mimaride geometrik formların konut tasarımına uygulanışının belirgin örnekleri arasında gösteriliyor.