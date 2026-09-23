Sanayi, inşaat, lojistik ve denizcilik sektörlerinde üniversite diploması gerektirmeyen ancak yüksek teknik uzmanlık ve tecrübe aranan saha mesleklerinin güncel maaş skalası belli oldu. Ağır çalışma koşulları, vardiya sistemleri ve sertifikasyon şartlarıyla şekillenen yeni kazanç tablosunda ortalama gelirler 44 bin liradan başlarken, kıdemli personelde üst limit 214 bin lirayı aştı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 44 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Üretim sahalarının ve dev projelerin bel kemiğini oluşturan nitelikli teknik personelin aylık kazançları pek çok masa başı iş kolunu geride bıraktı. Bilgisayar kontrollü tezgahların başında duran CNC operatörleri ortalama 44 bin 900 lira kazanırken, tecrübeli isimlerin maaşı 75 bin 800 lira seviyesine kadar çıkıyor. Yol, yıkım ve kazı projelerinin vazgeçilmezi olan ekskavatör operatörlerinde ortalama aylık kazanç 57 bin 600 lira, kıdemlilerde ise 97 bin 900 lirayı buluyor. Enerji, gemi ve doğalgaz hatlarında ter döken belgeli kaynakçılar ortalama 63 bin 300 lira alırken uzmanlaştıklarında 107 bin liraya ulaşıyor. Maden ve şantiye alanlarında büyük sorumluluk üstlenen iş makinesi operatörlerinin aylık geliri ise 66 bin 400 lira ile 112 bin 200 lira arasında değişiklik gösteriyor.

BU İŞİ YAPANLAR KAZANCINI İKİYE KATLIYOR

Ağır yük taşımacılığı, limanlar ve yüksek yapılarda görev alan meslek gruplarında risk faktörü ve gece vardiyaları maaşları tırmandırıyor. Uluslararası uzun yol seferi yapan tır sürücüleri ortalama 65 bin 100 lira alırken, ek sefer ve yabancı dil avantajıyla bu rakam 113 bin 300 lira bandına tırmanıyor. Limanlarda dev yüklerin transferinden sorumlu vinç operatörlerinin ortalama geliri 64 bin 500 lira, deneyimli isimlerde ise 127 bin 400 lirayı buluyor. İnşaat sektörünün en riskli işlerinden sayılan ve metrelerce yüksekte görev yapan kule vinç operatörleri ortalama 83 bin 400 lira, dev projelerdeki üst seviyede ise 138 bin 800 lira aylık kazanç elde ediyor.

MAAŞ REKORU DENİZCİLERE AİT

Maaş tablosunun en üst basamağında ise uluslararası ehliyet ve yüksek sorumluluk gerektiren denizcilik meslekleri yer alıyor. Özel ve ticari yatlarda görev yapan yat kaptanlarının ortalama maaşı 102 bin 300 lira olurken, tecrübeli isimlerde bu rakam 167 bin 100 lira seviyesine kadar yükseliyor. Dev ticaret gemilerini ve mürettebatı sevk eden gemi kaptanları ise ortalama 116 bin 500 lira gelir sağlarken; ehliyet türü, gemi tipi ve uluslararası sefer koşullarına bağlı olarak 214 bin 100 lira aylık kazançla sahadaki maaş rekorunu elinde tutmayı sürdürüyor.