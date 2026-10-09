Piyasada kalifiye eleman sıkıntısı tavan yapınca dev firmalar düğmeye bastı. Maaşların rekor seviyeye çıkarılmasıyla aylık kazancı 160 bin TL’yi bulan çalışanlar kararı sevinçle karşılarken, o mesleğe talep bir gecede patladı. İşte kapış kapış aranan ve servet kazandıran o meslek...

ELEMAN BULAMAYINCA MAAŞLARA ZAM YAPILDI

Küresel ticaretteki hareketlilik ve ihracat rekorları lojistik sektöründe dev bir istihdam açığı doğurdu. Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya arasında mekik dokuyan tedarik zincirinde görev alacak deneyimli personel bulunamayınca, lojistik firmaları çözümü maaşları rekor seviyelere çekmekte buldu. Sektör temsilcileri, sundukları yüksek gelire rağmen direksiyon başına geçecek nitelikli çalışan bulmakta güçlük çektiklerini belirtiyor.

MAAŞLARI MÜHENDİSLERİ SOLLADI

Maaş ve harcırahların birleşimiyle aylık gelirin 160 bin lira sınırını aştığı bu kritik iş kolunun merkezinde Uluslararası Tır Şoförlüğü yer alıyor. Günlerce süren zorlu yolculuklar, gümrük kapılarındaki yoğunluk ve farklı ülkelerin yol prosedürlerine hakimiyet gibi yüksek sorumluluk gerektiren bu meslek, lojistik sektörünün adeta bel kemiğini oldu. Yurt dışı seferlerine çıkan sürücülerin aylık kazancı, döviz bazlı harcırahlarla birlikte kurumsal şirket yöneticilerinin gelir seviyesini solluyor.

GENÇLER VE BEYAZ YAKALILAR EHLİYET KURSLARINA AKIN EDİYOR

Aylık kazançların rekor seviyeye çekilmesiyle, gençler ve masa başı işlerde çalışanlar gözünü bu sektöre çevirdi. Özel sürücü kurslarında C ve CE sınıfı ehliyet ile SRC3 (Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı) belgesi almak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk rekor kırarken, gerekli nitelikleri tamamlayan çalışanlar çok kısa sürede uluslararası filolarda iş imkanı bulabiliyor.

GELECEĞİN EN ÇOK KAZANDIRAN İŞİ

Lojistik sektörü yetkilileri, küresel ticaretteki büyümeyle birlikte önümüzdeki dönemde uluslararası sürücü açığının daha da derinleşeceğini vurguluyor. Avrupa sınırları içinde ve Asya hattında kesintisiz lojistik sağlamak isteyen dev firmalar için deneyimli sürücüler kapış kapış aranırken, 160 bin liralık gelir bandının sektör genelinde yeni bir standart haline geldiği ifade ediliyor.