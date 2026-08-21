2025 yılında "dünyanın en yaşlı insanı" unvanını alan 117 yaşındaki İngiliz Ethel Caterham, uzun ömrünün sırrıyla herkesi şaşkına çevirdi. İki dünya savaşına, 6 İngiliz hükümdarına ve teknolojinin doğuşuna tanıklık eden Caterham'ın uzun yaşam tavsiyesi ne katı diyetler ne de ağır egzersiz programları içeriyor. Türkiye'de de pastanelerin en çok satan lezzetleri arasında yer alan ünlü Fransız tatlısı ekler tutkunu olan yaşlı kadın, uzun ömrün kapısını aralayan asıl yöntemi açıkladı.

EKLER TATLISIYLA MUTLULUK SAĞLIYOR

Uzun yaşamanın formülü sorulduğunda sıra dışı bir yanıt veren 117 yaşındaki Caterham, "Kimseyle tartışmam. Dinlerim, hoşuma gideni yaparım ve arada sırada o çok sevdiğim ekler tatlısını yerim" ifadelerini kullandı. Beslenme uzmanlarının aksine katı diyet listelerini reddeden Caterham, zihinsel huzuru ve küçük tatlı kaçamaklarını hayatının merkezine koyduğunu belirtiyor.

STRES ÖMRÜ KISALTIYOR

Yale Üniversitesi ve Finlandiya'da yürütülen son araştırmalar, Caterham'ın bu yaşam felsefesini destekler nitelikte. Şiddetli stresin biyolojik yaşlanmayı hızlandırarak ömrü ortalama 2,8 yıl kısalttığını belirten uzmanlar; duygusal dengeyi korumanın, çatışmadan kaçınmanın ve sevilen gıdaları tüketerek serotonin salgılamanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurguluyor.

Genetik yatkınlığının yanı sıra olaylara yaklaşımıyla "yaşayan bir tarih kitabı" olarak adlandırılan 117 yaşındaki kadının bu neşeli yaklaşımı, uzun yaşamın sırrının ağır spor salonlarından değil, huzurlu bir zihinden geçtiğini kanıtlıyor.