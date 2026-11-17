Rus demiryolu üreticisi Transmashholding (TMH) tarafından geliştirilen 62-4584 modelinin üretimi, Moskova yakınlarındaki Demihovo fabrikasında gerçekleştiriliyor. Rusya'nın ilk hidrojenli treni olarak tanıtılan araç, 2027 yılında test edilmeye başlanacak. İlk denemelerin Moskova ve çevresinde yapılması, ardından trenin Pasifik Okyanusu'ndaki Sahalin Adası'na gönderilmesi planlanıyor.

230 KİLOGRAM HİDROJENLE ÇALIŞACAK

Yeni trenin en dikkat çekici özelliği, hareket etmek için geleneksel dizel motorlara ihtiyaç duymaması. Hidrojen yakıt hücreleri, depolanan hidrojeni havadaki oksijenle birleştirerek elektrik üretiyor. Böylece trenin elektrik motorları çalıştırılırken egzozdan karbondioksit yerine su buharı çıkıyor.

Trende enerji üretimi için ayrı bir vagon bulunacak. Bu bölümün çatısına yerleştirilecek depolarda yaklaşık 230 kilogram gaz hâlinde hidrojen taşınacak. Ayrıca hidrojenin tükenmesi durumunda trenin bir süre daha hareket etmesini sağlayacak bataryalar da kullanılacak.

Üretici şirketin hesaplamalarına göre iki yolcu vagonu ve enerji ünitesinden oluşan tren, yalnızca hidrojenle 700 kilometreden fazla yol alabilecek. Yolcu kapasitesini artırmak için ek vagon yerleştirildiğinde ise menzilin 480 kilometrenin üzerine çıkması bekleniyor.

Trenin hidrojen sisteminde olası sızıntıları belirlemek için özel sensörler bulunacak. Yangın algılama sistemleri ve acil durumlarda gaz akışını otomatik olarak kesen güvenlik donanımları da kullanılacak.

İLK YOLCULUĞUNU SAHALİN ADASI'NDA YAPACAK

Rusya'nın doğusunda bulunan Sahalin Adası, yeni trenin ilk kapsamlı denemelerinin yapılacağı bölge olarak seçildi. Adada hâlihazırda dizel yakıtla çalışan demiryolu araçları kullanılıyor. Hidrojenli tren projesiyle bu araçlara alternatif bir ulaşım sistemi oluşturulması amaçlanıyor.

Trenin iç tasarımında da yolcu konforuna yönelik yenilikler bulunuyor. Alçak tabanlı yapısı sayesinde iniş ve binişin kolaylaştırılması, geniş kapılar ve vagonlar arasında kesintisiz geçiş sağlanması planlanıyor. Koltuklarda USB-A ve USB-C şarj bağlantıları da yer alacak.

Projenin temelleri 2019 yılında Rus Demiryolları, Rosatom, TMH ve Sahalin bölge yönetimi arasında imzalanan anlaşmayla atıldı. Demihovo ve Tver fabrikalarının ortak çalışmasıyla geliştirilen trenin 2027 yılında sertifikasyon sürecini tamamlaması hedefleniyor.