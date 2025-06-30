Türkiye'de bazı alanlardan uzmanlaşanlar yurt dışının yolunu tutuyor. Beyin göçünde ilk sıralarda yer alan bu meslekler son yılların en popüler meslekleri arasında yer alıyor.

Ülkemizde yetişmiş insan gücü yurt dışına akın etmeye devam ediyor. Geleceğini yurt dışında arayanlar bazı mesleklerde uzmanlaşarak yurt dışında yeni bir hayat kuruyorlar. Özellikle son dönemlerde sağlık çalışanları yurt dışında çalışmayı tercih eden meslekler arasında ilk sırada yer alıyor. Tıp uzmanları ilk tercihi ise Almanya oldu.

UZMANLAŞANLAR TÜRKİYE'Yİ TERK EDİYOR

Fakat sağlıkçıların yanı sıra son yılların en çok rağbet gören mesleklerinden biri de bilişim teknolojileri. Zirvede yer alan bu alanda uzmanlaşanlar soluğu yurt dışında alıyor. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği ve benzeri bölümlerinden mezun olanların tercih ettiği ülke ABD.

ABD'YE AKIN EDİYORLAR

Türkiye'de yüksek gelirle iş bulamayanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Ülkemizde değer görmeyen Bilişim teknolojileri ABD'de değer verilen bölümlerden.

Bölüm mezunları, uzmanlaştıktan sonra Silikon Vadisi olarak anılan bölgeye gidiyor. Son 3 yılda bilişim teknolojileri alanında uzmanlaşmış kişilerin sayısı diğer yıllara oranla yüzde 200 arttı.