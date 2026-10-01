2026 yılının 1 Ocak - 30 Eylül dönemini kapsayan ilk 9 ayında kurlarda gözlenen değişimler, döviz bazlı yatırımların değerini artırdı. Yıl başında 1 milyon TL olan anaparanın tercih edilen para birimine göre katettiği mesafe hesaplandığında, değerlendirilen tüm döviz türlerinin yatırımcısına kazanç sağladığı görüldü. İşte en çok kazandıran döviz kuru...
İsveç Kronu
1 Ocak 2026: 4,6486 TL
30 Eylül 2026: 4,8827 TL
Kâr / Zarar (%): + 5,04
Tutar: 1 milyon 50 bin 359 TL
Rus Rublesi
1 Ocak 2026: 0,535 TL
30 Eylül 2026: 0,58042 TL
Kâr / Zarar (%): + 8,49
Tutar: 1 milyon 84 bin 897 TL
Euro
1 Ocak 2026: 50,4532 TL
30 Eylül 2026: 55,5567 TL
Kâr / Zarar (%): + 10,12
Tutar: 1 milyon 101 bin 153 TL
Japon Yeni
1 Ocak 2026: 0,274189 TL
30 Eylül 2026: 0,310954 TL
Kâr / Zarar (%): + 13,41
Tutar: 1 milyon 134 bin 86 TL
ABD Doları
1 Ocak 2026: 42,8623 TL
30 Eylül 2026: 48,9303 TL
Kâr / Zarar (%): + 14,16
Tutar: 1 milyon 141 bin 570 TL
Norveç Kronu
1 Ocak 2026: 4,2590 TL
30 Eylül 2026: 5,0870 TL
Kâr / Zarar (%): + 19,44
Tutar: 1 milyon 194 bin 412 TL
*BU HABERDE YER ALAN İFADELER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.