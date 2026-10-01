2026 yılının 1 Ocak - 30 Eylül dönemini kapsayan ilk 9 ayında kurlarda gözlenen değişimler, döviz bazlı yatırımların değerini artırdı. Yıl başında 1 milyon TL olan anaparanın tercih edilen para birimine göre katettiği mesafe hesaplandığında, değerlendirilen tüm döviz türlerinin yatırımcısına kazanç sağladığı görüldü. İşte en çok kazandıran döviz kuru...

İsveç Kronu 1 Ocak 2026: 4,6486 TL

30 Eylül 2026: 4,8827 TL

Kâr / Zarar (%): + 5,04

Tutar: 1 milyon 50 bin 359 TL Rus Rublesi 1 Ocak 2026: 0,535 TL

30 Eylül 2026: 0,58042 TL

Kâr / Zarar (%): + 8,49

Tutar: 1 milyon 84 bin 897 TL Euro 1 Ocak 2026: 50,4532 TL

30 Eylül 2026: 55,5567 TL

Kâr / Zarar (%): + 10,12

Tutar: 1 milyon 101 bin 153 TL Japon Yeni 1 Ocak 2026: 0,274189 TL

30 Eylül 2026: 0,310954 TL

Kâr / Zarar (%): + 13,41

Tutar: 1 milyon 134 bin 86 TL ABD Doları 1 Ocak 2026: 42,8623 TL

30 Eylül 2026: 48,9303 TL

Kâr / Zarar (%): + 14,16

Tutar: 1 milyon 141 bin 570 TL Norveç Kronu 1 Ocak 2026: 4,2590 TL

30 Eylül 2026: 5,0870 TL

Kâr / Zarar (%): + 19,44

Tutar: 1 milyon 194 bin 412 TL *BU HABERDE YER ALAN İFADELER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.