Sağlıklı beslenmek denince aklınıza ilk olarak brokoli, kereviz veya pırasa geliyorsa o zaman ezberlerinizi bozmaya hazır olun. Bilim insanları, kalori başına düşen vitamin, mineral, lif ve protein miktarlarını hesaplayarak "dünyanın en sağlıklı gıdaları" listesini yayınladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan araştırmada, 100 tam puan alarak listenin zirvesine oturan o sebze ve onu takip eden süper gıdalar şaşkınlık yaratıyor.

LİSTEYİ GÖREN GÖZLERİNE İNANAMIYOR

Sabah kahvaltılarından akşam yemeklerine tercih ettiğimiz ve sağlık deposu olduğuna inandığımız bir çok sebze bu listenin yüksek sıralarında görülmedi. Sebzeler içerisinde en sağlıklı olduğu açıklanan ve bilimsel çalışmalar ile puanlanan bazı bitkiler açıklandı. Listenin ilk sırasında herkesi şaşırtan su teresi görüldü. İlk 5 en sağlıklı sebze içerisinde sofralarda sık gördüğümüz sebzelerden yalnızca ıspanak yer aldı. Görenler gözlerine inanamadı İşte dünyanın en sağlıklı 5 sebzesi:

TAHTIN MUTLAK SAHİBİ: SU TERESİ

Listenin birinci sırasında, pek çoğumuzun manavda yanından bile geçmediği su teresi yer alıyor. Araştırmada mükemmel bir skorla 100 tam puan alan tek yiyecek su teresi oldu.

Kalorisi neredeyse yok denecek kadar az olan bu yeşillik; bir portakaldan daha fazla C vitamini, sütten daha fazla kalsiyum ve muazzam miktarda K vitamini içeriyor. Hücre yaşlanmasına karşı tam bir kalkan görevi görüyor.

ASYA'DAN GELEN SAĞLIK DEPOSU: ÇİN LAHANASI

Geleneksel beyaz lahana ve kara lahanayı geride bırakan Çin lahanası (Bok Choy), 91.99 puanla dünya ikincisi seçildi. Vücudun en kolay emebildiği kalsiyum türüne sahip. Ayrıca bağışıklık sistemini çelik gibi yapan A ve C vitaminleri ile tiroid bezlerinin dostu olan selenyum minerali yönünden adeta bir hazine.

RENKLİ SAPLARIN GÜCÜ: PAZI

Ispanağın gölgesinde kalmış gibi görünse de pazı, 89.27 puanla listenin üçüncü sırasına yerleşerek rüştünü ispat etti. Tam bir magnezyum ve potasyum deposu. Bu iki mineral, modern çağın en büyük sorunlarından biri olan yüksek tansiyonu dengelemek ve kalp sağlığını korumak için hayati önem taşıyor.

ÇÖPE ATAN ÇOK AĞLAR: PANCAR YAPRAĞI

Çoğumuz pazardan pancar aldığımızda yapraklarını kestirip çöpe atarız. Ancak bilimsel testler, pancarın yaprağının kökünden (yani kırmızı kısmından) çok daha sağlıklı olduğunu gösteriyor. Pancar yaprağı 87.08 puanla dördüncü sırada. Kansızlıkla mücadele eden demir minerali ve kas-sinir sistemini gevşeten magnezyum açısından doğadaki en zengin kaynaklardan biri.

TEMEL REİS HAKLI ÇIKTI: ISPANAK

Çocukken bize zorla yedirilen ıspanak, 86.43 puanla dünyanın en sağlıklı beşinci sebzesi olarak gücünü kanıtladı. Demir ve folat zengini olmasının yanı sıra, göz sağlığını koruyan ve yaşlanma etkilerini geciktiren "lutein" ve "kuersetin" gibi güçlü antioksidanlar içeriyor.

SOSYAL MEDYA BALONLARI PATLADI

Sosyal medyada "süper gıda" olarak pazarlanan ve salatalardan eksik edilmeyen Kara Lahana (Kale), bilimsel listede ancak 15. sırada (49.07 puan) yer bulabildi. Sağlık ikonu olarak kabul edilen Brokoli ise kalori-besin yoğunluğu oranında yapraklı yeşilliklerin gerisinde kalarak 34.89 puan alabildi. Tabii ki bu durum onların sağlıksız olduğu anlamına gelmiyor, ancak yeşil yapraklıların gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Listede zirvede yer alan su teresi, ıspanak ve pazı gibi sebzeler yüksek oranda K vitamini ve oksalat içerir. Bu nedenle böbrek taşı geçmişi olanların veya kan sulandırıcı ilaç kullananların tüketim miktarı için doktorlarına danışmaları öneriliyor.