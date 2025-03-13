12 Mart tarihinde Türkiye genelinde ölçülen sıcaklıklar, yazın erkenden geldiğini gösterdi. Zonguldak’ın Devrek ilçesi, 31,4 santigrat dereceyle günün en yüksek sıcaklığını kaydederek, Türkiye'nin en sıcak noktası oldu. Karadeniz Bölgesi’ndeki diğer şehirlerde de sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretti.
Meteoroloji verilerine göre, 12 Mart tarihinde saat 06:00 ile 18:00 arasında Türkiye'nin farklı bölgelerinde sıcaklıklar şu şekilde ölçüldü:
Zonguldak, Devrek: 31,4 derece
Giresun, Espiye: 31,2 derece
Zonguldak, Çaycuma: 30,8 derece
Rize, Çayeli: 30,5 derece
Giresun, Yağlıdere: 30 derece
Bartın, Merkez: 30 derece
Ordu, Altınordu: 30 derece
Bartın, Merkez (Kozcağız): 30 derece