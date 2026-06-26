

Savaş nedeniyle seyahat planlarını erteleyen İran vatandaşları, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın ardından yeniden Van'a yöneldi. Özellikle Van'ın Saray ilçesinde yer alan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda son günlerde dikkat çeken bir yoğunluk yaşanıyor.

Sınır kapısındaki işlemlerini tamamlayan İranlı turistler, Van şehir merkezine gelerek kentin farklı noktalarında hareketlilik oluşturdu. Van Gölü kıyıları, alışveriş merkezleri, mağazalar ve konaklama tesislerinde gözle görülür bir yoğunluk meydana geldi.

Tarihi ve doğal turizm noktalarını ziyaret eden turistler, aynı zamanda alışveriş yaparak kent ekonomisine de katkı sağladı. Artan ziyaretçi sayısı, uzun süredir durgunluk yaşayan esnafı memnun etti.

ESNAFTAN İRANLI TURİSTLERE ÖZEL HAZIRLIK

İşletme sahipleri, İranlı ziyaretçilerin ilgisini artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptı. Birçok iş yerinin vitrinine Farsça bilgilendirme yazıları asılırken, müşterilere yönelik özel indirim kampanyaları da hayata geçirildi.

OTELLERDE DOLULUK ORANI ZİRVEYE ULAŞTI

Otel işletmecisi Furkan Seven, son dönemde İranlı turistlerin yeniden Van'a yönelmesinin turizm sektörünü canlandırdığını söyledi. Geçtiğimiz aylarda ziyaretçi sayısının ciddi şekilde düştüğünü belirten Seven, "Misafirlerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. 3-4 aydır turist alamıyorduk, esnaf çalışmıyordu, turizm sektörü durmuştu. Şu an turistler akın akın geliyor, bu da şehrimizi kalkındırıyor. Giyim başta olmak üzere, restoran ve otellerimiz çalışıyor. Kentimiz adasıyla, yaylalarıyla, tarihi yapılarıyla turizm şehri olduğu için geliyorlar. 3 gündür yüzde 100 doluluk oranıyla çalışıyoruz. Otellerde boş yer bulmak zor. Yaz döneminde umutlarımız yüksek, inşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

TEKNE TURLARINA YOĞUN İLGİ

Van Gölü'nde tur düzenleyen tekne kaptanı Sinan Başak da son zamanların en yoğun günlerini geçirdiklerini belirtti. İranlı turistlerin kente gelmesinin turizm sektörünün tüm paydaşlarına olumlu yansıdığını dile getiren Başak, şunları söyledi: "Bizim para birimimiz İran'ın para birimine göre daha değerli ama buna rağmen geliyorlar. Oradaki acentelerle birlikte çalışma başlattık. Broşür bastırıyoruz, reklam yapıyoruz. Oradaki acente temsilcisi arkadaşlar da grup halinde turist getiriyor. Gelen yolcu otelde konaklıyor. Kentin tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini gezdikten sonra onları tekne turuna çıkarıyoruz. İranlıların gelişi Van için can suyu demek."

TURİSTLERDEN VAN'A ÖVGÜ

İranlı turist Milan Dalaeimilan, savaş sürecinde seyahat edemediklerini ancak şartların normale dönmesiyle yeniden Van'a geldiklerini belirterek, "Savaştan dolayı gelemiyorduk. Savaş bittikten sonra gelmeye başladık. Muradiye Şelalesi'ni gezdik şimdi tekneyle tur atıyoruz. Kardeş ülkeyiz buradaki vatandaşları da İran'a bekliyoruz" dedi.

Ailesiyle birlikte Van'ı ziyaret eden Mostafa Ghasemi Azar ise Türk halkına duydukları sevgiyi dile getirerek şunları söyledi: "İranlılar Türkleri çok seviyor. Buraya gezmeye geldik. Her zaman geliyoruz ve 2-3 gün kalıyoruz. Burada bize çok iyi davranıyorlar. Biz de onları seviyoruz."

Alışveriş yapmak amacıyla Van'a geldiklerini belirten Behnaz Ranjbarı da tatil sürelerini kentte değerlendirerek hem gezdiklerini hem de alışveriş yaptıklarını ifade etti.