Ekmek seçerken yalnızca tadına ve rengine değil, içerdiği lif miktarına ve kullanılan unun türüne de dikkat etmek gerekiyor. Uzmanların genel beslenme önerileri doğrultusunda tam tahıllı seçenekler öne çıkarken, günlük tüketimde tam buğday ekmeği iyi bir alternatif olarak gösteriliyor.

Tam buğday ekmeği, rafine beyaz ekmeğe kıyasla daha fazla lif ve besin öğesi içeriyor. Lif, sindirim sisteminin normal çalışmasını desteklerken tokluk hissinin daha uzun sürmesine de yardımcı olabiliyor. Bu nedenle tam buğday ekmeği, dengeli beslenme düzeninde tercih edilebilecek seçenekler arasında yer alıyor.

EKŞİ MAYA VE ÇAVDAR HER ZAMAN İLK SIRADA DEĞİL

Ekşi mayalı ve çavdar ekmekleri de sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihleri arasında bulunuyor. Ancak bir ekmeğin sağlıklı olup olmadığını yalnızca adına bakarak belirlemek mümkün değil. Ekşi mayalı ekmeğin hangi undan yapıldığı, çavdar ekmeğindeki tam tahıl oranı ve ürünün içerik listesi seçimde belirleyici oluyor.

EKMEK ALIRKEN BU AYRINTIYA DİKKAT EDİN

Tam buğday ekmeği alırken içerik listesinin ilk sıralarında tam buğday ununun bulunmasına dikkat edilmesi öneriliyor. Ekmeğin koyu renkli olması, tek başına tam tahıllı olduğunu göstermiyor. Ayrıca ilave şeker ve tuz miktarını kontrol etmek de daha bilinçli bir seçim yapılmasına yardımcı oluyor.