Özellikle afet bölgeleri ve insani yardım kampları için geliştirilen sistem, dışarıdan elektrik, gaz ya da geleneksel yakıta ihtiyaç duymuyor. Karton ambalajın yansıtıcı bir yüzeyle kaplanması sayesinde güneş ışınları belirli bir noktada yoğunlaştırılarak ortaya çıkan ısı yemek hazırlamak için kullanılıyor.

KOLİNİN KENDİSİ OCAĞA DÖNÜŞÜYOR

Araştırmacılar sistem için yardım bölgelerine gönderilen mutfak setlerinin karton ambalajlarını kullandı. Koli kesilip katlandıktan ve iç yüzeyi ışığı yansıtacak şekilde kaplandıktan sonra güneş ışınlarını tencerenin bulunduğu noktaya yönlendiren bir düzeneğe dönüşüyor.

Çalışma kapsamında farklı geometrilere sahip birkaç prototip hazırlandı. Yapılan karşılaştırmalarda özellikle parabolik tasarımın güneş enerjisini toplama ve ısıya dönüştürme konusunda daha başarılı olduğu görüldü.

Geliştirilen düzenek yalnızca yemeklerin ısıtılması ve pişirilmesi için kullanılmıyor. Güneşten elde edilen ısıyla su kaynatılabiliyor, ayrıca nehir ve göllerden alınan suyun ısı yoluyla daha güvenli hale getirilmesi de sistemin hedeflenen kullanım alanları arasında bulunuyor.

İKİ SORUNA TEK ÇÖZÜM

Sistemin dikkat çeken taraflarından biri de insani yardım bölgelerinde ortaya çıkan ambalaj atığını yeniden değerlendirmesi. Çadır, mutfak ekipmanı ve diğer yardım malzemeleri bölgeye ulaştırıldıktan sonra geride kalan karton ambalajlar, bu yöntemle doğrudan kullanılabilir bir araca dönüştürülebiliyor.

Araştırmacılar böylece hem karton atık miktarının azaltılabileceğini hem de odun, kömür, gaz veya elektriğe erişimin sınırlı olduğu bölgelerde yemek pişirmek için alternatif bir yöntem sağlanabileceğini belirtiyor. Sistemin basit, taşınabilir ve mevcut ambalaj malzemesinden üretilebilmesi de afet ve yardım bölgelerinde kullanımını kolaylaştırabilecek özellikler arasında gösteriliyor.