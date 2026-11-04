Kış aylarında artan elektrik ve doğal gaz faturalarına karşı farklı bir yöntem öne çıkıyor. Finlandiya'da uygulanan özel zemin yalıtım sistemi, evlerin mevcut ısısını içeride tutarak zeminin soğumasını önlüyor. Herhangi bir elektrik, gaz veya su bağlantısına ihtiyaç duymayan bu yöntem, doğru uygulandığında ısınma giderlerini azaltabiliyor.

FİN USULÜ SICAK ZEMİN SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Fin usulü sıcak zemin sisteminin temelinde termos prensibi bulunuyor. Buradaki amaç, zemini dışarıdan bir enerji kaynağıyla ısıtmak yerine evin içerisindeki mevcut sıcaklığı korumak. Topraktan ve temelden gelen soğuğun yaşam alanlarına ulaşmasını engelleyen çok katmanlı yalıtım sayesinde zemin, kış aylarında da ılık kalabiliyor.

Sistemin en önemli özelliği, ısı kaybına neden olan soğuk köprülerini en aza indirmesi. Böylece sert kış koşullarında bile zeminde daha yüksek bir sıcaklık ve konfor sağlanabiliyor.

İLK AŞAMADA AHŞAP TAŞIYICI İSKELET KURULUYOR

Uygulamanın ilk aşamasında yaklaşık 200 milimetre yüksekliğinde masif ahşap kirişler yerleştiriliyor. Bu yükseklik, zemin altında yeterli miktarda yalıtım malzemesi kullanılmasına olanak tanıyor.

Kullanılan ahşabın fırınlanmış ve yangın ile biyolojik etkilere karşı emprenye edilmiş olması gerekiyor. Bu sayede zaman içerisinde meydana gelebilecek çürüme ve deformasyon riskinin azaltılması hedefleniyor.

İKİ KAT TAŞ YÜNÜYLE SOĞUK ENGELLENİYOR

Sistemin en önemli bölümünü taş yünü yalıtımı oluşturuyor. Bazalt esaslı taş yünü, yüksek yangın dayanımı ve uzun süre formunu koruyabilmesi nedeniyle tercih ediliyor.

Uygulamada metreküp başına 90-110 kilogram yoğunluğa sahip taş yünü levhalar kullanılıyor. Her biri 100 milimetre kalınlığındaki iki katman halinde yerleştirilen yalıtım malzemesi, ikinci katta ilk katın birleşim noktalarını kapatacak şekilde döşeniyor.

Şaşırtmalı döşeme olarak bilinen bu yöntemle katmanlar arasındaki boşlukların azaltılması ve soğuk havanın zeminden içeri ulaşmasının önlenmesi amaçlanıyor.

NEM OLUŞUMUNU ÖNLEYEN HAVA BOŞLUĞU

Taş yünü uygulamasının ardından kirişlere dik yönde 50x50 milimetre ölçülerinde ahşap çıtalar sabitleniyor. Bu katman, zemin altında hava dolaşımına yardımcı oluyor.

Havalandırma boşluğu sayesinde nem ve yoğuşma riskinin kontrol altında tutulması hedefleniyor. Böylece ahşap taşıyıcı sistemin ve yalıtım katmanlarının daha uzun süre korunması amaçlanıyor.

SON KATMAN ZEMİNİN ISIYI KORUMASINI SAĞLIYOR

Uygulamanın son aşamasında en az 12 milimetre kalınlığında neme dayanıklı levhalar seriliyor. Bu katman, zemin kaplamaları için düzgün ve sağlam bir yüzey oluşturuyor.

Üzerine laminat, parke veya halı gibi farklı kaplamalar uygulanabiliyor. Böylece çok katmanlı yapı tamamlanırken içerideki ısının korunmasına katkı sağlanıyor.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ TÜKETMEDEN ISI KAYBI AZALIYOR

Fin usulü sıcak zemin sisteminin öne çıkan avantajı, zemini ısıtmak için ayrıca elektrik, doğal gaz veya sıcak su kullanmaması. Sistemde boru, kablo ya da mekanik bir ısıtma düzeneği bulunmuyor. Isı kaybının azaltılmasıyla evin genel ısınma ihtiyacının düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca mekanik parçaların bulunmaması, arıza ve bakım ihtimalini de azaltıyor.