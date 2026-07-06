Tamamen doğal buharlaştırma ve yoğunlaştırma prensibiyle çalışan sistem; pişmiş toprak (terrakota), geri dönüştürülmüş plastik ve çinko gibi kolay bulunabilen malzemelerden üretiliyor. Karmaşık mekanik parçalara ihtiyaç duymayan tasarımın, yerel ustalar tarafından da üretilebilecek şekilde geliştirildiği belirtiliyor.

GÜNEŞ ISISIYLA TUZLU SUYU İÇME SUYUNA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Eliodomestico'nun üst haznesine deniz veya tuzlu su dolduruluyor. Gün boyunca güneş ışınlarıyla ısınan su buharlaşıyor. Oluşan su buharı alt bölmeye yönlendirilerek burada yeniden sıvı hale geliyor ve tuz ile diğer mineraller geride bırakılıyor. Böylece gün sonunda yaklaşık 5 litre içme suyu elde edilebiliyor. Sistem çalışırken elektrik, yakıt veya değiştirilebilir filtre kullanmıyor.

Diamanti, projeyi Orta Doğu'da yaptığı gözlemlerden ilham alarak geliştirdi. Temiz suya erişimin sınırlı olduğu bölgelerde kullanılabilecek düşük maliyetli ve kolay üretilebilen bir çözüm oluşturmayı hedefleyen tasarım, Prix Émile Hermès yarışmasında finalist projeler arasında yer aldı.

ELEKTRİK ALTYAPISI OLMAYAN BÖLGELER İÇİN TASARLANDI

Sistemin en önemli avantajlarından biri bakım ihtiyacının oldukça düşük olması. Filtre değişimi gerektirmeyen cihaz, tamamen güneş enerjisiyle çalıştığı için işletme maliyeti de oluşturmuyor. Tasarımın açık ve basit yapısı sayesinde farklı ülkelerde yerel malzemelerle üretilebileceği belirtilirken, özellikle kıyı bölgeleri ile temiz su kaynaklarının yetersiz olduğu yerleşimlerde kullanılabilecek alternatif çözümler arasında gösteriliyor.