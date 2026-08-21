Artan enerji fiyatları, özellikle dar gelirli ailelerin mutfak giderlerini artırırken, Brezilya'daki araştırmacılar yakıt ve elektrik kullanımını azaltabilecek alternatif bir sistem geliştirdi. Güneş ışığını doğrudan ısı enerjisine dönüştüren sistem, herhangi bir priz ya da fotovoltaik panele ihtiyaç duymadan yemek pişirmeye imkan sağlıyor.

GÜNEŞ IŞINLARINI TEK NOKTADA TOPLUYOR

Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırma ekibi, aynalar yardımıyla güneş ışınlarını belirli bir noktada yoğunlaştıran bir güneş fırını geliştirdi. Oluşan yüksek sıcaklık, yemeklerin pişirilmesinde doğrudan kullanılıyor.

Sistemin performansı çeşitli deneylerle ölçüldü. Yapılan testlerden birinde fırına aynı anda 9 kek yerleştirildi. Keklerin tamamı yalnızca güneş enerjisinden yararlanılarak yaklaşık 1,5 saatte pişirildi.

TEK SEFERDE 9 KEK PİŞİRDİ

Araştırmacılara göre geleneksel bir fırın aynı işlemi yaklaşık 20 dakika daha kısa sürede tamamlayabilir. Ancak normal fırınların aynı anda 9 tepsiyi alabilecek kapasiteye sahip olmayabileceği belirtildi.

UFRN ekibi, tek bir pişirme alanıyla sınırlı kalmayarak dört ayrı pişirme noktasına sahip multifokal bir güneş ocağı da tasarladı. Böylece farklı yemeklerin aynı anda hazırlanabilmesi hedeflendi.

ATIK MALZEMELER DE KULLANILDI

Sistemin üretiminde endüstriyel atıkların yanı sıra jüt lifleri gibi malzemelerden de yararlanıldı. Araştırmacılar, bu yaklaşımın güneş enerjisiyle çalışan ocakların günlük mutfak kullanımına daha uygun hale getirilmesine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.

GÜNEŞE BAĞIMLI ÇALIŞIYOR

Sistemin en önemli avantajı herhangi bir yakıt gerektirmemesi. Ancak teknolojinin önemli bir sınırlaması da bulunuyor. Yapılan testlerde en verimli sonuçların güneş ışığının güçlü olduğu 09.00-14.00 saatleri arasında alındığı görüldü.

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