Şehrin gürültüsünden, bitmek bilmeyen zamlardan ve her ay kapıya dayanan kabarık faturalardan kaçmak isteyen bir çiftin 16 yıl önce attığı çılgın adım, bugün görenleri hayrete düşüren mucizevi bir yaşam projesine dönüştü. İspanya'da kimsenin dönüp bakmadığı, haritadan silinmiş 7 bin metrekarelik çorak ve terk edilmiş bir araziye yerleşen Boris ve Rosa çifti, modern medeniyetin tüm şebekelerine rest çekti. Şehir altyapısından tek bir kablo ya da boru dahi çekmeden kurdukları düzenin ayrıntıları ortaya çıktı.

ATIK CAM ŞİŞELERDEN 4 AYRI EV İNŞA ETTİLER

Arazide tek bir taş bile yokken kolları sıvayan çift, doğanın sunduğu toprak, saman ve ahşabı harmanlayarak tam dört farklı yaşam alanı inşa etti. İnşaat maliyetlerini sıfıra indirmek için geri dönüştürülmüş atık cam şişeleri duvarlara yerleştiren aile, ilk evlerinin çatısını ise su sızdırmasın diye eski bir kamyon brandasıyla kapladı. Yıllar süren emeğin ardından oğulları Riu ile birlikte yaklaşık beş yıl önce burayı kalıcı cennetlerine çeviren çift, modern insanın hayal bile edemeyeceği bir bağımsızlığa ulaştı.

16 YILDIR NE ELEKTRİK NE SU FATURASI ÖDÜYORLAR

Boris ve Rosa ailesinin yaşadığı alanda ne elektrik direği var ne de şehir suyu şebekesi... Çiftin bütün enerji ihtiyacı bahçeye kurdukları güneş panelleriyle üretiliyor; toplanan enerji güçlü bataryalarda depolanarak evdeki tüm elektronik cihazlara ve aydınlatmaya can veriyor. Evin su ihtiyacı ise arazinin eski sahibinden miras kalan ve elle kazılmış asırlık bir kuyudan karşılanıyor. Kurdukları bu kusursuz döngü sayesinde aile, tam 16 yıldır elektrik ve su şirketlerinin kapısını bile açmıyor, tek kuruş fatura ödemiyor.

'TAMAMEN BEDAVA DEĞİL AMA EN BÜYÜK MİRAS'

Faturaları sıfırlayan bu düzenin tamamen masrafsız olmadığını belirten çift; bataryaların periyodik yenilenmesi ve teknik donanımların bakımı için belirli aralıklarla harcama yaptıklarını gizlemiyor. Masadaki yiyeceklerin büyük kısmını kendi ektikleri organik bostandan ve yetiştirdikleri kümes hayvanlarından toplayan aile, hedeflerinin dünyadan kopmak değil, tüketim çarkına boyun eğmemek olduğunu söylüyor. Boris ve Rosa, faturalardan ve borçlardan arındırılmış bu sürdürülebilir düzeni, oğulları Riu’ya bırakacakları en paha biçilmez miras olarak görüyor.