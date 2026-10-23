Gıda mühendisleri ve beslenme uzmanlarının yürüttüğü son laboratuvar analizleri, sofralarda en çok tüketilen meyve sularını geride bırakan asıl şifa deposunu ortaya koydu. Yapılan karşılaştırmalarda portakal, elma ve vişne suyunu antioksidan kapasitesiyle açık ara geride bırakan nar suyu, hücre yenilenmesini en üst düzeye çıkaran en faydalı içecek ilan edildi.

UZMANLARIN İŞARET ETTİĞİ BU MEYVE SUYUNU DİĞERLERİNDEN AYIRAN FARK NE?

Nar suyu, bileşiminde yer alan punikalagin ve antosiyanin maddeleri sayesinde klasik meyve sularına kıyasla en az üç kat daha yoğun antioksidan aktivite gösteriyor. Bu biyolojik güç, damarlarda biriken serbest radikalleri nötrleyerek damar tıkanıklığı ve sertleşmesi riskini minimuma indiriyor. Yeşil çaydan bile daha yüksek oranda polifenol barındıran bu içecek, hücre deformasyonuna yol açan biyokimyasal hasarı anında baskılıyor.

GÜNLÜK TÜKETİMDE VÜCUDA NASIL BİR ETKİ SAĞLIYOR?

C ve E vitamini deposu olan bu meyve suyu, düzenli tüketildiğinde kan basıncını dengeleyerek kalbin iş yükünü hafifletiyor. Kötü huylu kolesterolün (LDL) damar çeperinde oksitlenmesini engelleyen içecek, kardiyovasküler sistemi koruma kalkanına alıyor. Aynı zamanda kronik enflamasyon değerlerini hızla düşürerek kas ve eklem dokularında oluşan hücresel baskıyı geriletiyor.

EN YÜKSEK VERİMİ ALMAK İÇİN NASIL TÜKETİLMELİ?

Market raflarındaki koruyucu katkılı veya şeker ilaveli konsantreler yerine taze sıkılmış nar suyunun bekletilmeden içilmesi tavsiye ediliyor. Yüksek asidite ve doğal fruktoz içeriği nedeniyle mide hassasiyeti bulunanların veya kan şekeri dalgalanması yaşayan kişilerin porsiyonu kontrollü tüketmesi gerekiyor.